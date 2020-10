Stade Rennais : La confidence de Zidane sur Camavinga

Eduardo Camavinga a connu, tout comme le Stade Rennais, sa première joute de Ligue des champions, mardi, face aux Russes de Krasnodar. Le jeune rennais, qui n'a pas encore 18 ans, a réalisé un match correct, sous l'œil intéressé de la presse espagnole et du Real Madrid, qui espère faire venir le prodige breton au mercato estival 2021.

Le Stade Rennais scruté en Espagne

Il y a encore peu de temps, le Stade Rennais n'aurait jamais attiré l'attention de la presse sportive espagnole. Mais depuis deux saisons, les Rouge et Noir franchissent des paliers en Europe et éveillent l'intérêt de l'autre côté des Pyrénées. Un joueur en particulier plait beaucoup dans la péninsule ibérique, le jeune prodige (17 ans) Eduardo Camavinga. Le Real Madrid est sur le coup depuis maintenant plusieurs mois avec la ferme intention de recruter le milieu de terrain rennais au mercato d'été 2021. Il n'est donc plus surprenant de voir la presse sportive pro-madrilène scruter les performances du joueur. Pour sa première en Ligue des champions, contre Krasnodar (1-1), Camavinga a réalisé un match correct, sans crever l'écran mais sans passer à côté non plus, crédité d'un 6/10 dans L'Equipe ainsi que dans Ouest-France. Visiblement fatigué, le Rennais n'a pas réalisé son meilleur match mais a été très loin de faire une mauvaise performance.

Zinédine Zidane défend Eduardo Camavinga

Mais le quotidien sportif espagnol AS a été très sévère avec Eduardo Camavinga. "Il a accumulé plusieurs fautes directes, a écrit AS, n'a eu aucune influence dans le camp adverse et a souffert pour s'imposer au milieu de terrain." Un constat très sévère pour un tout jeune joueur qui découvre le plus haut niveau européen, comme il a découvert l'équipe de France début octobre. Des mots durs qui ont poussé l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, à défendre la pépite du Stade Rennais, dont il aimerait s'attacher les services. En effet, le site Defensa Central a dévoilé certaines indiscrétions du coach français, révélées en privé. Pour Zizou, Camavinga est encore un tout jeune joueur dont la formation au haut niveau n'est pas totalement terminée. Il doit encore apprendre, notamment de ces rencontres particulières de Ligue des champions, afin d'engranger de l'expérience et de parfaire son football. Zidane a également reconnu que la marge de progression de Camavinga était énorme et qu'il faisait preuve d'une étonnante maturité pour son jeune âge.