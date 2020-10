Olympiakos - OM (1-0) : Valbuena taille Marseille

L’Olympiakos a battu l'OM (1-0), mercredi en match de poule de la Ligue des champions. Principal artisan de cette victoire, Mathieu Valbuena n’a pas eu des mots flatteurs sur l’état d’esprit des joueurs l’Olympique de Marseille.

Mathieu Valbuena, bourreau de l'OM

Pour son grand retour en Ligue des champions après sept ans d’absence, l'OM s’est déplacé en Grèce pour affronter l’Olympiakos. Les Phocéens ont été battus par les Grecs emmenés par un excellent Mathieu Valbuena. Après deux occasions de but manquées, à savoir son implication sur un but refusé à juste titre pour hors-jeu à la 52e minute et son tir puissant arrêté par Steve Mandanda à la 70e minutes, Petit Vélo a été plus heureux sur sa troisième action. Après avoir arraché le ballon des pieds de Jordan Amavi sur le côté gauche de la défense de l’Olympique de Marseille, le centre précis de Mathieu Valbuena a trouvé la tête victorieuse du rentrant Ahmed Hassan pour l'unique but du match (90'+1). Après la rencontre, Mathieu Valbuena s’est dit heureux pour la victoire de l’Olympiakos, mais triste pour la défaite de l'OM, son club de coeur, dont il a défendu les couleurs de 2006 à 2014.

Le milieu offensif dénonce des Marseillais amorphes

Mathieu Valbuena est également consultant pour RMC Sport cette saison. À ce titre, l’ancien de l'OM ne s’est pas montré très tendre au moment d’évoquer le comportement des joueurs d'André Villas-Boas sur la pelouse de l’Olympiakos. « Je n’ai pas vu d'âme dans cette équipe, ça me fait mal de le dire. Je n'ai pas senti de guerriers sur le terrain et donc notre victoire était méritée », a martelé le milieu de terrain de 36 ans sur les antennes de la radio sportive. Un constat inquiétant alors que le prochain adversaire de l'écurie phocéenne est Manchester City, grand favori de la poule C et vainqueur à domicile du FC Porto (3-1).