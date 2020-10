OGC Nice : Patrick Vieira tire les leçons après Leverkusen

L’ OGC Nice a lourdement chuté pour sa première sortie en Ligue Europa. Les Aiglons ont été battus (6-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Pour Patrick Vieira, il y avait une classe d’écart entre les deux formations.

L’ OGC Nice humilié par le Bayer Leverkusen

Au vu des importants investissements consentis durant le mercato estival, l’ OGC Nice espérait mieux pour ses débuts en Coupe d’Europe. Le Gym a mal entamé sa campagne en Ligue Europa en s’inclinant contre le Bayer Leverkusen (6-2). Amine Gouiri (31e) et Alexis Claude Maurice (90e) ont sauvé l’honneur des Niçois sur la pelouse du club allemand. Après la rencontre, Patrick Vieira a reconnu la supériorité des locaux. « On a été punis sur nos erreurs mais globalement, c’est une équipe supérieure à la nôtre […] C’est une équipe qui allait plus vite que nous. On l’a senti au niveau de leurs passes, au niveau de la transmission du ballon. Il y a eu beaucoup d’agressivité de leur part dans ce sens et ça nous a fait mal », a expliqué le coach de Nice cité par RMC Sport.

Quelle suite pour Nice en C3 ?

Après la correction reçue à Leverkusen, un autre match compliqué attend l’ OGC Nice lors de la prochaine journée. Les hommes de Patrick Vieira accueillent l’Hapoël Beer-Sheva pour leur deuxième sortie européenne. Les Israéliens ont réussi leur entame en s’imposant (3-1) contre le Slavia Prague. Avant ce deuxième rendez-vous européen, le Gym va se frotter à un autre gros morceau en championnat. Nice reçoit le Lille OSC lors de la prochaine journée de Ligue 1. Les Dogues sont invaincus depuis le début de la saison et viennent de réussir leurs débuts en C3. Le LOSC s’est imposé (4-1) sur la pelouse du Sparta Prague.