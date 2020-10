OL Mercato : Annoncé à Lyon, Stevan Jovetic lâche sa réponse

En fin de contrat à l’AS Monaco, Stevan Jovetic a vu son nom associer à l’ OL durant le mercato. À la veille de la rencontre entre les deux équipes en championnat, l’attaquant monégasque a évoqué un éventuel transfert à Lyon.

Stevan Jovetic répond à l’intérêt de l’ OL

Avec le spectre du départ de Memphis Depay lors du dernier mercato, l’ OL a multiplié les pistes pour remplacer le Néerlandais. Le nom de Stevan Jovetic a été associé à l’Olympique lyonnais sur la fin du mercato. L’attaquant néerlandais resté à Lyon, le club rhodanien n’est pas passé à l’offensive pour le joueur de Monaco. N’empêche que Juninho pourrait passer à l’offensive en janvier, Memphis Depay étant ouvert à un départ cet hiver. Alors qu’une proposition lyonnaise pourrait arriver, Jovetic n’est pas inquiet pour son avenir. « J’ai encore un an de contrat avec Monaco et je ne pense qu’à mon club. Après, on verra à l’avenir, on ne sait pas [...] Mais pour l’instant ma tête est ici, je ne pense qu’à retrouver l’Europe avec Monaco », a assuré le Monténégrin à Téléfoot.

Bientôt la fin pour Jovetic à Monaco ?

S’il est concentré sur l’AS Monaco, il faut dire que Stevan Jovetic entre dans la dernière année de son contrat. Rien n’indique pour le moment que le club de la Principauté va prolonger son bail. Surtout que depuis son arrivée en 2017, le joueur de 30 ans a davantage séjourné à l’infirmerie. L’international monténégrin (54 sélections/27 buts) est d’ailleurs l’un des rares rescapés de l’opération dégraissage lancée à Monaco cet été. Pas sûr qu’il aura la même chance dans un an. Il pourrait alors quitter le Rocher en tant que joueur libre.