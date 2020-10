LOSC : C3, Galtier savoure sa première réussie contre Prague

Le LOSC a réussi son entrée en matière jeudi contre le Sparta Prague. Le Lille OSC s’est imposé (4-1) pour son premier match de Ligue Europa. Un succès dont se satisfait Christophe Galtier.

Le LOSC démarre fort en Ligue Europa

Le LOSC n’a pas tremblé pour ses débuts en Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, le Lille OSC s’est offert une balade dans la capitale tchèque. Les Dogues ont dominé les locaux (4-1). Auteur d’un triplé, Yusuf Yazici a porté l’attaque lilloise. Jonathan Ikoné s’est également illustré avec un but contre les Tchèques. Christophe Galtier n’a pas caché sa satisfaction après la performance de ses poulains. « Je suis content mais il y a eu des passages dans le match où on était à la recherche d’un second souffle. On a réussi à l’emporter donc ça crée une bonne dynamique de groupe et c’était très important de commencer par une victoire. C’est de bon augure », a déclaré le coach lillois selon les propos rapportés par L’Équipe.

Lille sauve l’honneur de la Ligue 1

Avec ce succès, le LOSC signe la première victoire française en Coupe d’Europe cette saison. Le PSG, l’OM, le Stade rennais et l’OGC Nice n’ont pas réussi à s’imposer lors de la 1re journée des compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Suite à ce succès, le Lille OSC occupe la tête de sa poule devant l’AC Milan. Les Rossoneri ont battu le Celtic Glasgow (3-1). Les Dogues affronteront les Écossais lors de la prochaine journée de C3 à Pierre-Mauroy.