Stade rennais : Alfred Gomis juge sa première avec le SRFC

Recruté cet été pour remplacer Édouard Mendy, Alfred Gomis a effectué ses débuts avec le Stade rennais mardi. Le portier sénégalais est revenu sur son baptême de feu avec le SRFC.

Alfred Gomis se livre sur sa première avec le Stade rennais

Mardi, le Stade rennais a disputé le premier match de Ligue des champions de son histoire contre le FK Krasnodar. Le SRFC a été accroché (1-1) à domicile par la formation russe. Cette rencontre était surtout la première pour Alfred Gomis sous le maillot du SRFC. Touché à la cuisse après sa signature, le Sénégalais a dû attendre avant d’effectuer ses débuts avec Rennes. Le portier rennais avoue avoir vécu « quelque chose de spécial » au moment de l’exécution de l’hymne de la C1. « Tous les gamins rêvent d’être sur le terrain et entendre cette musique […] C’était quelque chose d’historique », a confié le portier à Ouest France.

Une petite déception après Krasnodar ?

S’il est satisfait de ses débuts, Alfred Gomis estime que le Stade rennais méritait mieux qu’un match nul. Dominateurs, les Rennais ont échoué à de nombreuses reprises devant le portier de Krasnodar. Il a fallu un penalty de Serhou Guirassy pour battre Matvey Safonov. « Pour un premier match de Ligue des champions, on a proposé des choses intéressantes. Surtout devant. On s’est créé pas mal d’occasions. La gestion derrière s’est bien passée. On n’a pas été trop mis en danger. Cela veut dire qu’on a bien fait les choses. On aurait mérité de ramener quelque chose de plus », juge le successeur d’Édouard Mendy.