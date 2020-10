Barça : Crise, Griezmann parti pour froisser Bartomeu ?

Dans le dur sur le plan sportif au FC Barcelone, Antoine Griezmann devrait davantage irriter sa direction. Selon la presse catalane, l’attaquant tricolore ne consent plus à se sacrifier alors que le Barça est confronté à une crise.

Antoine Griezmann opposé à la baisse des salaires au Barça

S’il a renoué avec la victoire mardi en Ligue des champions (5-1), le FC Barcelone est toujours à la peine financièrement. Raison pour laquelle le club catalan espère de nouveau diminuer les salaires de ses employés. Des prolongations ont déjà été annoncées dans ce sens pour permettre au club d’atténuer ses pertes. Gérard Piqué, Frenkie de Jong, Clément Lenglet et Ter Stegen ont accepté de prolonger leurs contrats tout en réduisant leurs revenus. Alors qu’il semblait d’accord pour rempiler et diminuer son salaire, Antoine Griezmann aurait fait volte-face. Mundo Deportivo révèle en effet que l’attaquant tricolore aurait finalement décidé de ne plus prolonger son contrat.

Nouveau bras de fer en vue avec Bartomeu ?

Comme Antoine Griezmann, d’autres éléments de l’effectif professionnel du Barça sont opposés à une nouvelle réduction des salaires. Le journal catalan indique que Lionel Messi, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé sont contre cette baisse. Chose qui devrait irriter Josep Maria Bartomeu. Le président du Barça espère diminuer les revenus de tous les employés du club pour faire face à la crise. Pour le moment, il est encore loin d’obtenir gain de cause.