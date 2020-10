Juventus : LdC, le terrible coup dur pour Cristiano Ronaldo

Testé positif au coronavirus durant la dernière trêve internationale, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus devrait manquer le choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo forfait contre le Barça ?

Éliminée par l’OL la saison dernière, la Juventus de Turin a réussi son retour en Ligue des champions. Mardi, les Bianconeri se sont imposés (2-0) contre le Dynamo Kiev. Les hommes d’Andrea Pirlo jouent gros pour leur prochaine sortie en C1. Mercredi prochain, la Juventus reçoit le FC Barcelone pour le choc de la 2e journée de la Ligue des champions. Déjà privée de Cristiano Ronaldo contre Kiev, la Juve devrait encore se passer des services du Portugais contre le Barça. Le quintuple Ballon d’Or avait été testé positif à la Covid-19 pendant la trêve internationale. De retour à Turin où il est isolé, le joueur de 35 ans ne s’est toujours pas remis.

CR7 toujours positif au coronavirus

Selon les informations du Correio da Manha, confirmées par des médias espagnols, Cristiano Ronaldo serait toujours positif. Le journal portugais assure que le buteur de la Juventus a passé un nouveau test jeudi. Celui-ci se serait encore révélé positif. Un résultat qui condamne donc CR7 à regarder le choc entre la Juve et le Barça depuis son canapé. Le Portugais doit attendre le 8 décembre avant de croiser le chemin de son grand rival Lionel Messi. L’Argentin a débuté cette campagne européenne avec un but et une passe décisive contre Ferencvaros (5-1).