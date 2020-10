OM Mercato : Opération dégraissage et premières victimes

Le secteur offensif de l'OM est fourni, sans toutefois être forcément efficace. Selon le journaliste Nicolas Filhol, l’Olympique de Marseille pourrait donc vouloir se débarrasser d’un joueur d'attaque lors du mercato hivernal pour éviter l’encombrement. Nemanja Radonjic pourrait être ce joueur.

OM : un secteur offensif saturé

La saison dernière, l’ OM avait été critiqué pour l’absence de profondeur de son banc. Lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est donc renforcé dans tous les secteurs de jeu. Pour le renfort du compartiment offensif, Luis Henrique a été signé en provenance de Botafogo. Le jeune Brésilien a ainsi rejoint un secteur offensif qui comprenait déjà Dimitri Payet, Florian Thauvin, Valère Germain, Dario Benedetto, Marley Aké et Nemanja Radonjic. Mais depuis le début de la saison, l’attaque olympienne est encore loin de répondre aux attentes des supporters. D’où un possible grand ménage dans le secteur lors du mercato hivernal afin de ne pas conserver inutilement des joueurs improductifs.

Un départ de Nemanja Radonjic en hiver ?

Selon Nicolas Filhol, Nemanja Radonjic pourrait être le joueur offensif que l'OM pourrait sacrifier dès janvier. « Un départ de Radonjic en hiver ? On verra puisque, comme on dit dans le football, tout va très vite. Mais effectivement, c’est un peu plus compliqué pour lui vu qu’il y a plus de solution maintenant », a expliqué le journaliste de Football Club de Marseille. Selon le confrère, avec un secteur offensif saturé, l’ancien de l’Étoile Rouge de Belgrade pourrait partir car « ses entrées sont toujours aussi ratées » et il est trop porté sur les dribbles inutiles. Le journaliste croit que c’est « une attitude qui énerve le coach, ses coéquipiers et les supporters aussi ». L’ex-Romain a de « la qualité », mais pas « la mentalité ». Pour le confrère, Nemanja Radonjic doit « se réveiller pour faire un minimum de carrière » et doit « jouer avec sa qualité, avec un peu plus d’intelligence ». Et Nicolas Filhol de prévenir : « S’il ne relève pas la tête, avec une offre cet hiver, l'OM pourrait s’en débarrasser. »