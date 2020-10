PSG Mercato : Kylian Mbappé, un club et un prix annoncés

Les clubs d'Europe avancent leurs pions pour s'offrir Kylian Mbappé au prochain mercato d'été. Le Parisien sera en fin de contrat en 2022 et ne semble pas souhaiter prolonger, de quoi attiser les convoitises, notamment du côté de l'Espagne et l'Angleterre. Alors que la situation est actuellement tendue au PSG, les propositions commencent à fuiter.

L'Angleterre drague Kylian Mbappé et le PSG

Plus le temps passe, moins Kylian Mbappé a envie de prolonger avec le PSG. Le jeune attaquant (22 ans en décembre) étudie toutes les opportunités alors que le Real Madrid semble tenir la pole position pour s'attacher ses services. Florentino Pérez en a fait sa priorité et pense pouvoir convaincre le PSG en échange d'un gros chèque et de certains joueurs, Sergio Ramos, Karim Benzema ou encore Vicinius sont évoqués. Une situation que le Paris SG va devoir étudier en vue du prochain mercato, le prix fixé par le club du président Nasser al-Khelaïfi, à 200 millions d'euros, selon le Guardian, pour sa pépite étant relativement élevé et pourrait ainsi être compensé par un ou deux jolis coups en échange : la Juventus, par exemple, pourrait laisser filer Cristiano Ronaldo pour embaucher Kylian Mbappé.

Un club anglais allongerait la monnaie ?

L'Angleterre, quant à elle, ne laisserait pas Mbappé insensible. Liverpool lui fait aussi les yeux doux et l'idée de travailler avec l'entraîneur allemand Jürgen Klopp plairait beaucoup à l'attaquant du PSG. Mais c'est un autre club britannique qui se pose désormais en sérieux concurrent. Toujours selon le Guardian, Manchester United serait désormais sur les rangs et des manœuvres auraient été opérées par les Red Devils avec l'entourage du joueur. Le match de Ligue des champions entre les deux clubs, remporté par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer (2-1) au Parc des Princes, pourrait bénéficier à ces rapprochements. Des discussions qui auraient convaincu le père de Kylian Mbappé, très impliqué dans la gestion de la carrière de son fils, qui pousse désormais dans la direction de Manchester United. Le club anglais serait prêt à sortir le chéquier, voire impliqué un joueur dans le deal, notamment Paul Pogba, régulièrement annoncé du côté du PSG. Mais le Real Madrid, qui a la préférence du joueur, semble toujours tenir la corde.