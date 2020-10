Real Madrid : Un joueur bientôt en prison pour six mois ?

Régulièrement pointé du doigt pour ses performances très moyennes sur la pelouse, Luka Jovic, attaquant du Real Madrid, a été reconnu coupable de violation du confinement et est désormais officiellement poursuivi par l’État de Serbie.

Luka Jovic poursuivi par la Serbie

En Serbie, on ne joue pas avec le confinement. Et ce n’est pas Luka Jovic, joueur du Real Madrid, qui en dira le contraire. En mars dernier, le jeune attaquant madrilène s’était rendu dans son pays. Selon les autorités serbes, le joueur de 22 ans n’avait pas respecté les règles de confinement en vigueur dans le pays pendant son séjour. Une accusation qui pourrait avoir des conséquences très graves sur la carrière de l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne. D’après les informations de l'agence de presse locale Tanjung, le prodige de la Casa Blanca, désormais officiellement poursuivi par l’État de Serbie, risque jusqu'à six mois de prison. Une mauvaise nouvelle qui vient s’ajouter à la présence mouvementée de Luka Jovic au Real Madrid.

Le Serbe dans le dur au Real Madrid

Brillant avec l’Eintracht Francfort, Luka Jovic avait tapé dans les yeux des recruteurs du Real Madrid. Après plusieurs semaines de négociations, le prodige serbe a rejoint le club de la capitale espagnole le 4 juin 2019 contre un joli chèque de 60 millions d’euros. Mais depuis son arrivée en Liga, Luka Jovic n’a pas encore répondu aux attentes de Zinédine Zidane. Barré par la rude concurrence dans le secteur offensif des Merengue (Karim Benzema, Vinicius…), l’international serbe passe le clair de son temps à cirer le banc des remplaçants. De plus, les rares fois où il est aligné (trois apparitions en Liga cette saison), il ne se montre pas à son avantage pour semer le doute dans l’esprit de Zinédine Zidane. Enfin, aligné contre le Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des champions, l’international serbe est passé auprès de son match, perdu par le Real Madrid (3-2).