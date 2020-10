ASSE Mercato : Ryad Boudebouz, dernier rebondissement

Le feuilleton mercato de ce début d'automne à l'ASSE connait de nombreux rebondissements et Ryad Boudebouz n'a toujours pas quitté les Verts. Le milieu offensif algérien, qui s'était rapproché du Qatar SC, à Doha, est allé discuter directement sur place et visiter les installations du club, mais les négociations auraient été compliquées.

Ryad Boudebouz est allé à Doha

L'ASSE s'est engagée dans une grande opération de dégraissage de son effectif lors du mercato estival, avec notamment les départs de Loïs Diony, à Angers SCO, Yann M'Vila, à l'Olympiakos, et la vente financièrement très réussie de Wesley Fofana à Leicester City, contre 35 millions d'euros hors bonus. De quoi remplir les caisses des Verts, qui voudraient encore voir partir un ou deux joueurs, comme Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier ou Ryad Boudebouz. L'ancien gardien n°1 de l'ASSE a refusé Dijon, alors que Claud Puel ne compte plus sur lui. Ryad Boudebouz, quant à lui, a été approché par le Qatar Sports Club ces deniers jours. Le club émirati s'est très concrètement positionné sur le milieu offensif algérien de 30 ans sur qui l'entraîneur des Verts n'a pas misé cette saison en Ligue 1.

L'ASSE voit revenir Boudebouz

Bien engagées dans un premier temps, les discussions entre Ryad Boudebouz et le Qatar SC ont été stoppées net, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Un coup de pression avant de se remettre autour de la table du mercato. Jeudi, Boudebouz s'envolait "pour Doha afin de rencontrer les dirigeants du Qatar Sports Club et visiter les installations", annonçait Toubache-Ter. Si "aucun accord" n'avait alors été trouvé, de véritables "négociations" allaient débuter. Mais, coup de tonnerre, "faute d'accord", quelques heures plus tard, Ryad Boudebouz est à quitter le Qatar et est rentré en France. "Le milieu offensif est pleinement un joueur de l'AS Saint-Etienne, à la disposition du coach Puel, de son staff", a précisé l'insider. Pas sûr que Roland Romeyer, "très stressé" par ce deal, soit ravi du choix du joueur de renoncer à un départ et de revenir à l'ASSE.