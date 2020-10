FC Nantes Mercato : Gourcuff met la pression à une recrue

Christian Gourcuff s’est prononcé sur les recrues estivales du FC Nantes. S’il s’est enflammé pour Pedro Chirivella et Sébastien Corchia, l’entraîneur nantais attend Jean-Kévin Augustin au pied du mur.

FC Nantes : Christian Gourcuff emballé par Pedro Chirivella et Sébastien Corchia

Cet été, le FC Nantes a signé, entre autres, Pedro Chirivella, Sébastien Corchia et Jean-Kévin Augustin. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Christian Gourcuff a mis l’accent sur un recrutement prudent au regard de la crise économique « On s'est quand même renforcé, même si ça a été très raisonnable dans le recrutement », a rappelé le technicien de 65 ans. Évoquant les signatures de Pedro Chirivella et de Sébastien Corchia au mercato, le coach s’est montré optimiste. « Pedro Chirivella, qu'on n'a pas vu à son vrai niveau, est un vrai joueur de foot. Sébastien Corchia a montré en un match qu'il allait nous apporter beaucoup », s’est-il félicité.

Jean-Kevin Augustin attendu à l’œuvre

En revanche, le tacticien du FC Nantes n’a pas montré le même enthousiasme en évoquant la signature de l’avant-centre Jean-Kévin Augustin. Le stratège du club de la Cité des Ducs s’est plutôt dit inquiet pour la condition physique de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Il pense que « Jean-Kévin doit se remettre à niveau », après une saison 2019-2020 compliquée. « Il part de loin physiquement parce qu'il n'a pas joué depuis très longtemps. Avec le Covid en plus ça s'est aggravé », a fait remarquer Christian Gourcuff. Mais le coach du FC Nantes ne désespère pas de revoir bientôt Jean-Kévin Augustin à son meilleur niveau. « Mais on connaissait son potentiel donc à nous de le remettre en condition », a-t-il expliqué. Enfin, l’entraîneur français espère que l’écurie nantaise va briller quand toutes ces recrues auront atteint leur meilleur niveau. « Quand tous ces joueurs-là seront à 100%, c'est vrai que ça peut être intéressant », a-t-il promis. À noter que ces trois recrues, plus Jean-Charles Castelletto, ont été signées gratuitement au mercato par les recruteurs canaris. Jean-Kévin Augustin souffre d’une entorse au genou et ne sera pas présent lors du match contre le RC Lens.