Stade Rennais : Un absent de marque contre Angers SCO

Le Stade Rennais accueille Angers SCO dans une rencontre entre clubs de l'Ouest, ce vendredi (21 h), pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Julien Stéphan a dévoilé le groupe Rouge et Noir qui affrontera les Scoïstes, après pour les Bretons, le ferme objectif de reprendre leur marche en avant dans ce championnat de France.

Le Stade Rennais doit repartir de l'avant

Les Rennais ont vécu une semaine palpitante avec leur grande première en Ligue des champions contre Krasnodar qui, malgré avoir longtemps subi les assauts du SRFC, a réussi à arracher un nul au Roazhon Park (1-1). Il faut maintenant revenir à la Ligue 1 pour les Rouge et Noir qui ont, selon leur coach Julien Stéphan, bien "digéré la charge émotionnelle" de ce match européen. Après avoir été tenu en échec (1-1) sur la pelouse de Dijon FCO, alors lanterne rouge de Ligue 1, le Stade Rennais a perdu sa place de leader du championnat de France au profit du LOSC et a enchaîné un deuxième nul de rang après celui enregistré face au Stade de Reims (2-2). Deux résultats que le coach rennais explique par la trêve internationale, une période où il faut "composer avec le retour des sélectionnés. C'était difficile de se mettre en place, le football fonctionne aussi avec des cycles", a ajouté Stéphan.

Un absent et des retours contre Angers SCO

Pour la rencontre face à Angers SCO ce vendredi soir (21 h), Julien Stéphan et le Stade Rennais vont pouvoir compter sur les retours de Steven Nzonzi et Damien Da Silva, tous les deux suspendus lors du déplacement en Bourgogne. Les jeunes Soppy, Gboho et Truffert font également partie de la liste de 20 joueurs dévoilée par le SRFC ce vendredi matin. Jérémy Doku et Alfred Gomis sont également présents dans les rangs rennais, au sein desquels on note malgré tout l'absence de M'Baye Niang. L'attaquant sénégalais n'a toujours pas repris depuis son prêt avorté à l'ASSE. Julien Stéphan a donné des nouvelles du buteur de 25 ans et de sa remise à niveau physique, expliquant "qu'elle se poursuit dans de bonnes conditions. Il réalise entre deux et trois séances quotidiennes. On s’est fixé des objectifs, encore un peu de patience, on n’est pas très loin de son retour." Le Stade Rennais devrait se méfier des Angevins, 11es de Ligue 1 a égalité de points avec l'AS Saint-Etienne et l'OL.