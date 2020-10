Real Madrid : Un historique du club va partir en fin de saison

Agacé par les lenteurs de ses dirigeants pour la prolongation de son contrat, qui prend fin à l'issue de la saison 2020-2021, un historique du club aurait décidé de quitter le Real Madrid lors du mercato estival.

Real Madrid : Sergio Ramos sur le départ en fin de saison ?

Le club madrilène pourrait vivre un grand événement la saison prochaine. Capitaine charismatique du Real Madrid depuis plusieurs saisons, arrivé au club en 2005, Sergio Ramos sera en fin de contrat en juin prochain. Amoureux de du club merengue, le défenseur central espagnol voudrait prolonger. Mais le président Florentino Perez et son staff ne semblent pas entendre les choses de cette oreille et prennent tout leur temps dans les négociations, au point de donner au joueur l’impression que sa prolongation ne les intéresse. De quoi agacer Sergio Ramos qui a donc mis fin aux discussions et qui aurait pris une décision radicale. Selon les informations de Don Balon, le champion du monde 2010 voudrait quitter la Maison Blanche à la fin de la saison.

Quelle future destination pour le défenseur espagnol ?

Malgré son âge avancé (34 ans), le défenseur central du Real Madrid suscite les convoitises de plusieurs clubs, dont la Juventus Turin, annoncée comme son plus grand prétendant. En cas de départ de l’Espagnol, les recruteurs turinois ne devraient donc pas tarder à être les premiers à lui faire une offre alléchante, comme une très grosse prime à la signature. Mais le champion de Serie A est encore loin d’avoir déjà plié l’affaire. En effet, le PSG serait également attiré par le profil de Sergio Ramos. Lors du mercato estival, son nom avait même été évoqué pour combler le départ du défenseur central brésilien Thiago Silva, désormais à Chelsea. En fin de saison, on pourrait donc assister à une concurrence très serrée entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin pour la signature du joueur du Real Madrid.