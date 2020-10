PSG : Le remplacement de Tuchel de plus en plus compliqué

L'opération de remplacement du coach du PSG, entreprise par le directeur sportif Leonardo, est pleine d'embûches, entre l'accord nécessaire que doit donner le propriétaire du club qatarien et un successeur digne de ce nom qu'il faut trouver rapidement. Les pistes étudiées par le Brésilien s'amenuisent petit à petit.

Les pistes du PSG vont voir ailleurs

Le PSG serait-il devenu un club qui fait peur aux entraîneurs ? La quête ultime de la Ligue des champions par les Parisiens a déjà laissé dans son sillage des entraîneurs de renom, de Carlo Ancelotti à Unai Emery, en passant par Laurent Blanc. La prochaine victime du Paris SG pourrait bien être l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, en conflit ouvert avec Leonardo. L'ancien coach du Borussia Dortmund reproche à son directeur sportif de n'avoir répondu à quasiment aucune de ses demandes lors du mercato estival, pour remplacer les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier ou Eric Maxim Choupo-Moting. Tuchel voulait un défenseur central, mais ni Antonio Rüdiger de Chelsea, ni Kalidou Koulibaly du Napoli ne sont arrivés. Idem en attaque, où le technicien allemand avait ciblé Luis Suarez, finalement parti à l'Atlético de Madrid.

Le conflit est tenace entre les deux hommes et, malgré une première cet été dans l'histoire du club avec la qualification en finale de Ligue des champions, les mauvais résultats du PSG en début de saison, avec des défaites en Ligue 1 contre le RC Lens (0-1) et l'OM (0-1), et surtout en Ligue des champions contre Manchester United (1-2), font grincer des dents du côté des dirigeants parisiens. L'incapacité de Thomas Tuchel à gérer les égos des stars Neymar et Kylian Mbappé participerait aussi à la volonté de Leonardo de remplacer le coach allemand. Celui-ci en a d'ailleurs fait la demande à Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris SG.

Allegri, Pochettino, c'est cuit ?

Même si limoger Thomas Tuchel va coûter cher, près de 25 millions d'euros, Leonardo aurait eu le feu vert se serait rapprocher de deux cibles : Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Cependant, d'autres clubs sont aussi sur les deux techniciens et seraient en passe de griller la priorité au PSG. Notamment un, le Real Madrid, qui a récemment posé un ultimatum à Zinédine Zidane. Le Français n'a plus d'autres choix que de gagner le Clasico samedi contre le FC Barcelone s'il veut poursuivre l'aventure sur le banc madrilène. Selon Le Corriere della Serra, s'il venait à virer son coach, le président du Real, Florentino Pérez, aurait d'ores et déjà ciblé deux entraîneurs... Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino ! Une concurrence de taille pour le PSG qui pourrait se pencher sur la possibilité de faire faire à Zinédine Zidane le voyage dans l'autre sens, en dernier recours, et garde Laurent Blanc dans un coin de sa tête. Leonardo regardera sûrement avec attention le Clasico de ce week-end.