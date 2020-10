ASSE : Claude Puel annonce le retour d'un indésirable

L'ASSE a bien dégraissé pendant le mercato, mais elle espérait encore quelques départs en cette fin d'année, afin d'alléger sa masse salariale et de se débarrasser de certains joueurs devenus indésirables aux yeux de l'entraîneur Claude

Puel, qui compte désormais sur la jeunesse pour bâtir son effectif et souhaite donner un nouvel élan aux Verts.

Un joueur indésirable réintègre l'ASSE

Les dirigeants de l'ASSE ont suivi la plupart des demandes de départ de Claude Puel. Le coach des Verts a établi, au début du mercato, une liste de joueurs devenus indésirables à qui il fallait absolument trouver une porte de sortie. D'abord parce que l'AS Saint-Etienne avait besoin d'alléger sa masse salariale et de renflouer ses caisses, ensuite car les joueurs en question ne figuraient pas dans les plans de l'entraîneur forézien, qui souhaite miser sur la jeunesse pour bâtir son équipe. Si Loïs Diony et Yann M'Vila ont quitté le club, respectivement pour Angers SCO et l'Olympiakos, l'ASSE n'a pas (encore) réussi à faire partir des joueurs comme Miguel Trauco, Ryad Boudebouz ou Stéphane Ruffier. Ce dernier aurait pu continuer l'aventure en Ligue 1, au Dijon FCO, mais a refusé l'offre des Bourguignons et reste cloué au pilori à Saint-Etienne.

Claude Puel n'a pas l'air content

Ryad Boudebouz, quant à lui, était attendu du côté de Doha, où il était en négociations avec le Qatar Sports Club. Malgré des discussions compliquées avec le club émirati, Boudebouz avait finalement pris l'avion pour débuter des négociations et visiter les installations locales. Mais tout semblait être tombé à l'eau entre le Qatar SC et le milieu offensif algérien, d'après des informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter. Ce vendredi, lors de la traditionnellee conférence de presse d'avant-match, Claude Puel, dont les joueurs affrontent le FC Metz, à l'extérieur, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, a confirmé les dires de Toubache-Ter. Dans des propos relatés par Le Progrès, le technicien de l'ASSE a déclaré : "Je pense que le départ de Ryad Boudebouz ne va pas se faire puisqu'il revient avec nous." Quant à savoir si l'Algérien retrouvera une place dans l'effectif des Verts, ou du moins une opportunité de la regagner, Claude Puel s'est montré muet. "Je n'ai pas d'autres commentaires à faire", a lâché le coach de l'AS Saint-Etienne. Pas sûr que le retour d'un des joueurs qu'il avait placé sur liste noire lui fasse plaisir, tout comme à son président Roland Romeyer, "très stressé" par le dossier qui vient de connaitre une fin qui n'est pas celle souhaitée par l'ASSE.