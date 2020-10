PSG : Tuchel très énervé des questions sur Manchester United

Le PSG reçoit le Dijon FCO, samedi à 21 h, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, avec la ferme volonté de se remettre la tête à l'endroit avec le triste revers concédé au Parc des Princes, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle édition de la Ligue des champions, contre Manchester United (1-2), qui plonge l'équipe de Thomas Tuchel au bord de la crise.

Une défaite du PSG contre Manchester United qui fait mal

Le PSG de Thomas Tuchel retrouve la Ligue 1 ce samedi (21 h) avec la réception de Dijon, mais les questions lors de la conférence de presse d'avant-match ont surtout tourné autour de la défaite de mardi en Ligue des champions, contre Manchester United (1-2). Le technicien allemand est revenu sur les suites de ce revers, qu'il a évoqué avec son groupe, comme il l'avait promis à l'issue de la rencontre : "On a parlé ensemble avec les joueurs, on a manqué de structure, d'envie, de discipline. Nous sommes très critiques envers nous-mêmes. Nous sommes les plus affectés, les plus déçus. On a des discussions après chaque match, on l'analyse tactiquement, mentalement. Perdre, ce n'est pas normal, on déteste ça. Je ne veux pas que ça devienne une habitude, c'est grave. On a toujours montré une réaction. L'objectif est de rester positif. On travaille dur, ce n'est pas nécessaire de tout changer, mais on s'adapte chaque jour. On change de style toutes les semaines en fonction de l'équipe à disposition et de l'adversaire. S'il faut protéger des joueurs, leur mettre la pression, on le fait." Un dernier message probablement adressé à Neymar et Kylian Mbappé, très critiqués après des prestations décevantes lors du match du Paris SG face aux Red Devils.

Tuchel veut qu'on arrête de lui parler de Manchester

Mais ces questions portées sur le match contre Manchester United ont vite agacé Thomas Tuchel, venu pour parler de la rencontre à venir contre le Dijon FCO. "Ma tête est à Dijon et à la Ligue 1, a expliqué le technicien allemand. Est-ce que cette conférence presse est faite pour parler encore et toujours de la défaite contre Manchester ? Si on avait gagné, on n'aurait pas célébré pendant trois jours. Après Manchester, on parle de Manchester, avant Dijon, on parle de Manchester, après Dijon, on parlera de Manchester..." Et c'est une journaliste de RMC qui a fait les frais de l'agacement croissant de Tuchel, à la suite d'une question portant sur la volonté de l'entraîneur de continuer "à jouer sans vrai numéro 9". Ce à quoi le technicien du PSG a répondu, sèchement : "Si on n'a pas de numéro 9, on va jouer sans numéro 9, faites vos devoirs et regardez qui est disponible", faisant référence notamment à l'absence déjà connue de Mauro Icardi. Pour Thomas Tuchel, qui voulait absolument voir venir un pur attaquant de pointe au mercato, on comprend que cette question l'ait rendu furieux. Ambiance.