OL : Aulas taille les représentants européens de la France

Classé 7e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020, l'OL est absent en Europe cette saison. De quoi agacer Jean-Michel Aulas au point de diriger désormais sa colère vers les équipes françaises engagées en Ligue Europa et Ligue des champions et battues lors de la première journées des matchs de poules.

OL : le missile d’Aulas contre les représentants européens de la France

La crise sanitaire a obligé les autorités à arrêter la saison 2019-2020 après seulement 28 journées. Si cette décision est tombée comme un couperet pour l'OL, elle a en revanche fait le bonheur de plusieurs autres clubs qu’elle propulsait de fait en Ligue des champions (l’OM et le Stade Rennais FC) ou en Ligue Europa (le LOSC, l’OGC Nice et le Stade de Reims). Mais à part le Stade Rennais FC, qui s’en est tiré avec un nul contre le FK Krasnodar (1-1), et le LOSC qui est allé battre le Sparta Prague (4-1), les autres représentants européens de la France ont été battus.

Le Stade de Reims a même été éliminé dès les tours préliminaires. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de lancer une nouvelle pique sur une décision qu’il avait copieusement dénoncée en son temps. Sur son compte Twitter, le président de l'OL a expliqué que l’échec massif des représentants européens de la France était à mettre au compte de l’arrêt prématuré de la saison qui leur a permis d’être injustement présents en coupes d’Europe. « Ne croyez vous pas, quand même, que l’arrêt du championnat prématurément a permis à des clubs moins bien structurés et moins préparés d’enfiler un costume à paillettes trop grand pour certains ? », a posté le dirigeant lyonnais.

À qui le président des Gones s’adresse-t-il précisément ?

Cette attaque n'est pas adressée au PSG (malgré la défaite contre Manchester United, 1-2), ogre de Ligue 1 et grand habitué de la Ligue des champions depuis une dizaine d’années. Le patron des Gones a indiqué : « C’est triste effectivement de voir notre OL injustement privé de Coupe d’Europe rester avec Paris dans les 13 premiers du ranking UEFA (Paris est 8e, l'OL 13e). » Jean-Michel Aulas s’adresse clairement à l’OM (battu sur le terrain de l’Olympiakos, 0-1) et à l’OGC Nice (écrasé sur la pelouse du Bayer Leverkusen, 6-2). Le dirigeant rhodanien avait déjà dézingué les Rémois suite à leur élimination. Et le président des Lyonnais de conclure : « Quelle tristesse pour la France ! » À noter que les Rhodaniens sont dans le dur depuis le début de la saison…