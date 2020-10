LOSC : Ce que Galtier a dit à ses joueurs à Prague (4-1)

Le LOSC a battu le Sparta Prague (4-1) à l’extérieur, jeudi soir en Ligue Europa. Une victoire à laquelle les consignes fermes données à la mi-temps par Christophe Galtier ne sont pas étrangères, même si elles n’ont pas été suivies à la lettre.

LOSC : les défenseurs invités à éviter les avertissements

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le LOSC a réalisé un coup magistral. Lille OSC s’est imposé sur la pelouse du Sparta Prague (4-1). Une victoire qui a fait plaisir à Christophe Galtier, dont les joueurs ont su tirer profit de leur supériorité numérique. « Nous avons fait une très bonne entame de match avec des situations très favorables, et on aurait dû bien mieux finir nos attaques. Nous avons eu le bonheur de profiter d'une supériorité numérique et d’ouvrir le score », s’est réjoui l’entraîneur lillois après la rencontre. Mais l’infériorité numérique des Tchèques et leur large défaite n'est pas synonyme de victoire facile des Dogues. À la pause, le coach du LOSC a dû donner des consignes fermes. « J’avais mis en garde mes joueurs à la mi-temps car deux défenseurs étaient avertis », a révélé le technicien français.

Des consignes qui ont toutefois eu du mal à passer auprès des joueurs. « Et dès l’entame on n’a pas bien défendu et pris ce but à 11 contre 10 », a regretté l’ancien patron du banc de l’ASSE. Mais les Lillois se sont ressaisis et ont engrangé les points de la victoire. Et Christophe Galtier en est heureux. « On pouvait craindre une perte de confiance et non, l’équipe a bien joué, a marqué de beaux buts. Je suis content… […] On a réussi à l’emporter donc ça crée une bonne dynamique de groupe et c’était très important de commencer par une victoire. C’est de bon augure », a-t-il conclu.

Lille OSC brillant sur tous les fronts

Le LOSC réalise un début de saison tonitruant. Cette première victoire en Ligue Europa, la seule d’un représentant français à l’entame des Coupes européennes, apparaît comme la conséquence logique d’un excellent début de saison en Ligue 1. En effet, avec 5 victoires et 2 nuls, Lille OSC est leader du championnat après 7 journées. Christophe Galtier et ses hommes sont attendus dimanche (17h) à Nice pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En Ligue Europa, les Dogues, leaders du groupe H à l’issue de la 1re journée, recevront prochainement le Celtic Glasgow, défait par le Milan AC (1-3).