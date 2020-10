Stade Rennais : Enquête de l’UEFA après Krasnodar

Après le beau temps, la pluie ? L’UEFA a annoncé ce vendredi l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le Stade Rennais pour non-respect de la réglementation sanitaire lors du match de Ligue des champions contre le FK Krasnodar (1-1).

Le Stade Rennais dans le collimateur de l’UEFA

Les supporters rennais ont dû savourer le résultat du match contre le FC Krasnodar (1-1) avec modération. Mais ils n’ont pas boudé leur plaisir, car cette rencontre était un événement qui restera dans l’histoire du Stade Rennais. En effet, la rencontre était la toute première du club breton en Ligue des champions. Les fans rennais étaient donc 5000 à s’être rendus au Roazhon Park, conformément à l’autorisation des autorités préfectorales de la Bretagne. Mais le SRFC pourrait payer cher l’accès de ses supporters au stade lors du match. Ce vendredi, l’UEFA a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire contre le club breton et ses inconditionnels, soupçonnés de ne pas avoir respecté le protocole anti-coronavirus mis en place pour lutter contre la propagation du virus.

Que reproche l’instance européenne au SRFC ?

Selon l’UEFA, le Stade Rennais et ses supporters auraient violé la réglementation sanitaire sur trois détails. Les fans bretons sont accusés d’avoir obstrué certaines allées du Roazhon Park. Les supporters rennais n’auraient également pas respecté la distanciation sociale. Enfin, certains dirigeants des Rouge et Noir qui se trouvaient au bord de la pelouse n’auraient pas porté le masque. Une procédure loin de créer la sérénité chez une formation qui en est à sa toute première participation en Ligue des champions, même si on ne sait pas encore comment cette affaire va se terminer… À noter qu'en Italie, le conseiller du ministre de la Santé a jugé scandaleux le comportement des supporters bretons lors de la rencontre. Le président rennais Nicolas Holveck avait préalablement déclaré que le Stade Rennais respectait la réglementation sanitaire.