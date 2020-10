Stade rennais : La déception de Julien Stéphan après Angers

Le Stade rennais s’est incliné à domicile (1-2) vendredi contre le SCO Angers. Une défaite qui laisse des traces chez Julien Stéphan, le coach du SRFC.

Le Stade rennais ne rassure pas avant Séville

La mauvaise série se poursuit pour le Stade rennais. Vendredi, le SRFC a enchaîné un quatrième match sans victoire contre le SCO Angers. Invaincu depuis la reprise du championnat, Rennes a concédé sa première défaite de la saison au Roazhon Park contre Angers (1-2). Les hommes de Julien Stéphan ont pourtant ouvert le score par l’intermédiaire d’Adrien Hunou (18e). Ils se sont faits reprendre dès la 27e minute par Sofiane Boufal. Angelo Fulgini a offert la victoire aux visiteurs en début de seconde période (57e). Cette performance n’est pas de bon augure avant le prochain choc qui attend le SRFC. Mercredi, Rennes se déplace sur la pelouse du FC Séville pour la 2e journée de la Ligue des champions. Le club breton avait été accroché (1-1) lors de son premier match par les Russes du FK Krasnodar.

Le dépit de Julien Stéphan après la défaite du SRFC

Julien Stéphan n’a pas caché son amertume au sortir du revers du Stade rennais. « Je suis déçu de notre match […] C’est un match raté, ou deux tiers de match raté, dans tous les compartiments du jeu [...] On a un groupe de qualité mais on a perdu de l’intensité et de la qualité dans la récupération du ballon, on concède trop d’occasions », a déclaré le coach du SRFC. À lui de trouver la parade pour ramener un résultat de Sanchez Pizjuan mercredi prochain en Ligue des champions.