Ex- ASSE : Ça se confirme pour Wesley Fofana à Leicester

Recruté à 40 millions d’euros par Leicester City en provenance de l’ASSE, Wesley Fofana commence à s’illustrer Outre-Manche. Sa récente performance en Ligue Europa avec les Foxes lui vaut les louanges des grands noms du football anglais.

Wesley Fofana fait déjà des émules en Angleterre

Nouveau club de Wesley Fofana, Leicester City a réussi ses débuts en Ligue Europa. Les Foxes ont disposé de Zorya (3-0) pour leur première sortie en C3. Contre les Ukrainiens, les hommes de Brendan Rodgers ont surtout enregistré un clean-sheet. Recrue phare de Leicester cet été, l’ancien stéphanois n’est pas étranger à cette solidité défensive. Sa prestation contre les Zorya a bluffé son entraîneur. « Il a encore démontré pourquoi on l’a recruté. Vous pouvez voir tout son talent […] Je pense que vous avez pu voir lors de ses deux premiers matches toutes ses qualités. Il est impérial dans les airs, rapide à la passe et il est dur sur l’homme », a indiqué le technicien nord-irlandais. Il n’y a pas que son entraîneur que l’ancien de l’ASSE a mis dans sa poche.

Une nouvelle confirmation contre Arsenal ?

Quelques légendes des Three Lions sont également sous le charme de Wesley Fofana. Il s’agit notamment de Gary Lineker. Sur Twitter, l’ancien buteur de la sélection anglaise a salué la performance du nouveau « bijou » de Leicester. Comme lui, Peter Crouch a couvert d’éloges l’ancien stéphanois. « Il a le sens du placement et du coffre, ce qui est très important de nos jours. Il est bon dans les airs, bon défensivement. C’est un talent très excitant », a déclaré l’ancien buteur de Liverpool sur BT Sport. Alors qu’il commence à s’imposer, un grand test attend Fofana lors de sa prochaine sortie. Dimanche, les Foxes se déplacent sur la pelouse d’Arsenal. Brendan Rodgers compte sur l’ancien de l’AS Saint- Étienne pour ramener un résultat de l’Emirates Stadium.