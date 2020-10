OM, LOSC : Villas-Boas se paye Jonathan David pour Benedetto

Alors qu’il affiche une disette depuis la reprise des compétitions, Dario Benedetto garde la confiance d’André Villas-Boas. Le coach de l’OM compare d’ailleurs le début de saison de l’attaquant argentin à celui du néo-lillois Jonathan David.

André Villas-Boas prend la défense de Dario Benedetto

Dario Benedetto est à la peine en ce début de saison. L’attaquant argentin n’a pas encore fait trembler les filets en 7 apparitions. Interrogé sur la disette de son avant-centre, André Villas-Boas a tenu à le conforter. Le coach marseillais s’agace juste des nombreuses critiques à l’endroit de son poulain. Le technicien portugais rappelle que Benedetto n’est pas le seul attaquant en méforme. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille invite à regarder du côté du LOSC à ce sujet. « Je suis avec lui. Jonathan David a coûté trois fois plus cher que Benedetto et n’a pas marqué non plus à Lille, mais personne ne dit rien », a déclaré l’entraîneur du club phocéen selon les propos rapportés par Foot Mercato.

Une comparaison justifiée avec Jonathan David ?

Il faut dire qu’André Villas-Boas suit particulièrement l’actualité du LOSC. Comme le note le coach de l’OM, Jonathan David est aussi dans le dur avec le Lille OSC. Recruté à 32 millions d’euros cet été, l’attaquant canadien reste également sur 7 matchs sans le moindre but avec le club nordiste. Contrairement à Dario Benedetto, l’avant-centre de 20 ans n’en est qu’à sa première année en France. Comme l’indiquait récemment Christophe Galtier, l’ancien de La Gantoise a besoin de temps pour s’adapter. L’entraîneur lillois ne devrait pas apprécier la pique lancée par Villas-Boas à son jeune attaquant.