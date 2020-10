Ex Stade rennais : Édouard Mendy affiche un souhait fort

En l’espace d’un an, Édouard Mendy a quitté le SRFC pour s’imposer en tant que numéro 1 à Chelsea. Le portier sénégalais veut ouvrir la voie à d’autres gardiens africains.

Édouard Mendy nouveau numéro 1 de Chelsea

Recruté l’été dernier en provenance de Reims, Édouard Mendy n’aura passé qu’une saison dans les cages du Stade rennais. Pour sa seule saison à Rennes, il a permis au club breton de finir à la 3e place de Ligue 1 synonyme de Ligue des champions. À défaut de découvrir la reine des compétitions européennes avec le SRFC, c’est avec Chelsea que le Sénégalais l’a fait. Le portier de 28 ans a rejoint les Blues cet été contre un chèque de 24 millions d’euros. L’ancien rémois est devenu le titulaire de Frank Lampard chez les gardiens. Il a déjà disputé trois matchs avec le club londonien pour un seul but encaissé et deux clean-sheet. Avec ses performances, l’ancien rennais veut servir de modèle.

Ce que Mendy veut laisser de son passage en Angleterre

Édouard Mendy entend démonter les clichés sur les gardiens africains en Angleterre. « C’est une source de fierté pour moi d’être un gardien africain en Premier League. C’est à moi de montrer, en tant que gardien africain, que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens sur ces choses », a confié l’ancien du Stade rennais à Sky Sports. Il espère ouvrir la voie à ses homologues africains dans le championnat anglais. « Je dois juste m’assurer de continuer à travailler dur et à faire de mon mieux dans les matches pour que les autres gardiens de but puissent me suivre dans cette ligue », a-t-il poursuivi.