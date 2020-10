FC Nantes Mercato : Prolongation, le message de Lafont à Kita

Alban Lafont entre dans la dernière année de son contrat avec le FC Nantes. Le portier de 21 ans est prêté pour deux saisons au FCN par la Fiorentina. Il a évoqué son futur et une possible prolongation chez les Canaris.

FC Nantes, Fiorentina : Une prolongation pour Alban Lafont au FCN ?

Dans le dur après sa première année à la Fiorentina, Alban Lafont avait été prêté au FC Nantes en 2019. Le gardien de 21 ans a retrouvé des sensations et du temps de jeu à Nantes où il est titulaire. Prêté avec option d’achat pour deux saisons au FCN, le jeune gardien de but entre dans la dernière année de son contrat. Lié à la Fiorentina jusqu’en 2024, le portier a évoqué une possible prolongation de son contrat chez les Canaris. « Malheureusement, la balle n’est pas vraiment dans mon camp. Je me sens vraiment très bien à Nantes mais ça va dépendre du club et du projet sportif à long terme », a confié l’ancien toulousain lors d’une discussion sur Instagram.

Un objectif clair pour Lafont

Alors que son avenir à court terme est dans le flou, Alban Lafont sait quelles couleurs il veut défendre à l’avenir. International espoirs, le portier du FC Nantes rêve des Bleus. « Oui bien sûr c’est un objectif, j’aimerais y arriver dans les prochaines années. Pendant le dernier rassemblement, j’ai participé à une séance, donc ça donne envie. J’espère que j’y arriverai un jour », a fait savoir le gardien. Cette saison, le natif de Ouagadougou a disputé 7 matchs de Ligue 1. Mais il a déjà concédé 10 buts. Il faudra faire mieux pour séduire Didier Deschamps, le sélectionneur national.