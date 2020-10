OL : Les confidences de Lucas Paqueta après sa première

Recruté cet été en provenance de l’AC Milan, Lucas Paqueta a signé sa première apparition contre le RC Strasbourg. Le milieu de terrain brésilien est revenu sur son baptême de feu et a fait part de ses objectifs.

Lucas Paqueta juge sa première avec l’OL

Arrivé en Europe en janvier 2019, Lucas Paqueta a passé des mois difficiles à l’AC Milan. L’Olympique lyonnais a fait le pari de relancer ce milieu prometteur cet été en misant 20 millions d’euros sur lui. Recruté dans les derniers jours du mercato, le milieu brésilien n’a pas attendu pour étrenner le maillot lyonnais. Rudi Garcia a lancé sa recrue de 23 ans lors de la dernière journée sur la pelouse du RC Strasbourg (2-3). Une première que Paqueta n’est pas prêt d’oublier. « J’étais très heureux de jouer le week-end dernier. Je me suis rendu compte que c’était un championnat très difficile. Mais je suis heureux d’avoir débuté par une victoire », a déclaré le Brésilien cité par L’Équipe.

Quels objectifs pour Paqueta à Lyon ?

Après cette première réussie, Lucas Paqueta veut désormais enchaîner avec l’OL. « Je suis heureux de mon match physiquement. J’ai bien tenu. J’ai essayé d’aider l’équipe offensivement et défensivement et je souhaite continuer à le faire », a poursuivi l’ancien rossonero. Interrogé sur ses ambitions, le milieu brésilien confie vouloir « écrire de belles pages avec l’Olympique Lyonnais ». Pour y parvenir, il compte « donner le meilleur » en étant passeur ou buteur. Il souhaite également régaler les supporters lyonnais en leur proposant un « football joyeux ». En signant à Lyon, Paqueta espère surtout taper dans l’œil de Tite, le sélectionneur du Brésil. « C’est un rêve, un objectif, j’espère faire de mon mieux ici, c’est ce qui me permettra de revenir sous le maillot de la Seleçao », a-t-il confié.