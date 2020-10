AS Monaco : Niko Kovac, son message à l’OL et à Volland

L’AS Monaco se déplace pour affronter l’OL, dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Niko Kovac se méfie des Lyonnais et s’attend à un match difficile, mais est déterminé à faire un résultat. L’entraîneur monégasque a également volé au secours de Kevin Volland.

Niko Kovac attend l’OL de pied ferme

Malgré son début de saison poussif, l’OL inspire de la méfiance à Niko Kovac. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’AS Monaco a estimé que « Lyon est une top équipe en France et en Europe ». Le patron du banc monégasque a aussi rappelé que les hommes de Rudi Garcia « ont joué la demi-finale de la Ligue des champions et la finale de la coupe de la Ligue contre Paris » la saison dernière. Pour toutes ces raisons, l’AS Monaco « s’attend à affronter une top équipe, avec des grands joueurs et un grand coach ». « C’est un match difficile, mais c’est pour cette raison que nous jouons au football. On aime jouer ces grands matchs », a prévenu l’ancien coach du Bayern Munich avant d’évoquer la situation de Kevin Volland.

AS Monaco : le coach demande du temps pour Kevin Volland

Recruté cet été contre près de 15 millions d'euros pour combler le départ d'Islam Slimani, Kevin Volland suscite beaucoup d’espoirs chez les supporters de l’AS Monaco. Et Niko Kovac en est conscient. « Concernant Volland, je disais lors de la dernière conférence de presse que les attentes sont toujours très hautes le concernant », a rappelé le technicien asémiste. Mais l’attaquant de 28 ans n’a pas encore répondu aux attentes des supporters. Pour le tacticien monégasque, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen n’a pas encore répondu aux attentes parce qu’il doit d’abord s’adapter à son nouvel environnement et comprendre la culture du pays. Le stratège de l’AS Monaco souhaite donc « donner du temps » à sa recrue estivale.