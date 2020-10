SCO Angers : Le délire des Angevins après le succès à Rennes

Le SCO Angers a battu le Stade Rennais FC (2-1), sur la pelouse du Roazhon Park, vendredi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. L’entraîneur angevin Stéphane Moulin parle d’ « un exploit » alors que son attaquant Sofiane Boufal évoque « une victoire historique ».

SCO Angers : Stéphane Moulin aux anges après la victoire à Rennes

Son début de saison compliqué ne le prédestinait pas à aller battre le Stade Rennais FC. Mais le SCO Angers l’a fait vendredi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Débordant de joie, Stéphane Moulin a eu des mots très forts au moment de qualifier cette victoire. « Pour nous, c'est un exploit. A chaque fois que je suis venu ici, je suis rarement reparti heureux », s’est emballé le coach angevins après la rencontre. Mais le technicien scoïste est un homme réaliste. Il est conscient que la programmation a facilité la victoire de SCO Angers contre les Rennais, opposés aux Russes du FK Krasnodar (1-1) mardi en Ligue des champions. « On n'oublie pas qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie mardi soir. C'était pour nous le bon moment… », a reconnu Stéphane Moulin.

Le patron du banc angevin est d’autant plus heureux que cette victoire sur la pelouse du Roahzon Park fait oublier la débâcle contre le Montpellier HSC et le PSG. « Nos deux dernières sorties on avait pris 10 buts, 4 à Montpellier et 6 à Paris », a-t-il rappelé avant d’indiquer : « Il fallait fermer les vannes et j'ai aimé la manière dont on l'a fait. Quand on prépare des choses et que ça marche on est encore plus content ». Le technicien français a ensuite tiré son chapeau à certains de ses joueurs, notamment « les garçons qui revenaient de blessure et ceux qui venaient d'arriver étaient bien plus en jambes que la semaine dernière ». Mais Stéphane Moulin sait qu'il ne suffit pas de battre le Stade Rennais FC. Désormais, le SCO Angers devra enchaîner pour sortir des profondeurs du classement de Ligue 1. « Le plus important maintenant, ça sera de rééditer la performance », a-t-il conclu.

Sofiane Boufal évoque « une victoire historique »

Même son de cloche du côté de Sofiane Boufal, de retour au SCO Angers depuis le 5 octobre dernier. Pour SCO TV, l’ailier marocain s’est enflammé pour la victoire des Scoïstes. « On a fait un gros match. On a été vraiment costauds. C'est une victoire historique parce que cela faisait très très longtemps que le SCO n'avait pas gagné ici à Rennes », a déclaré le joueur de 27 ans. Aligné deux fois en Ligue 1 cette saison, l’ancien Lillois s’est déjà montré décisif en marquant le but de l’égalisation face au Stade Rennais FC. Un but qui a fait beaucoup de bien à l’ex-attaquant de Southampton et qui le met en confiance pour la suite de la saison. « Le fait de marquer va me faire du bien mentalement. Physiquement, je commence petit à petit à retrouver mes sensations. Je suis content. Ça fait plaisir », s’est félicité l’ancien joueur du Celta Vigo.