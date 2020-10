ASSE Mercato : Ryad Boudebouz, la mauvaise nouvelle pour Puel

Ryad Boudebouz ne soulagera pas Claude Puel avec son départ de l’ ASSE. Son transfert vers le Qatar Sports Club qu'il négociait malgré la fin du mercato a échoué. Les dirigeants stéphanois espéraient pourtant alléger la masse salariale du club de plusieurs millions d'euros avec le départ souhaité du joueur.

ASSE Mercato : pas de transfert de Ryad Boudebouz

Le franco-algérien Ryad Boudebouz ne quittera pas l’ ASSE dans les prochains jours. Placé sur la liste des joueurs indésirables au club par Claude Puel, il n’a pas trouvé preneur. Il devait partir déjà à l’occasion du mercato estival qui vient de s’achever, mais aucun club n’a fait le nécessaire pour l’avoir. Saint-Étienne espérait malgré tout se débarrasser de l’ancien joueur de Bastia avec une vente à un club exotique sans succès là non plus. La bonne nouvelle était l’intérêt du Qatar Sports Club pour le milieu de terrain. Ce dernier avait même fait le déplacement à Doha pour négocier les conditions de son transfert. Alors que les deux parties semblaient proches d’un accord, des divergences de dernières minutes sont venues faire capoter le transfert.

L’ As Saint-Étienne n’économisera pas 5,7M€

Selon l’Équipe, Ryad Boudebouz voulait percevoir 5,7 millions millions d’euros de salaire à Doha, exactement le montant qu’il coute, charges comprises, à l’ ASSE par an. Les Qataris lui auraient fait plusieurs propositions toutes refusées par le joueur. Parti mardi dernier à Doha, le joueur stéphanois serait revenu en France jeudi après l’échec des négociations avec le Qatar Sports Club. Claude Puel ne dégraissera pas plus son effectif comme il le souhaitait. L’ AS Saint-Étienne va donc continuer de supporter la charge financière qu’il représente.

Dans la hiérarchie au milieu de terrain de Saint-Étienne, le joueur international algérien arrive après Adil Aouchiche. Pas encore utilisé par Claude Puel depuis le début de la saison, le temps de jeu de Ryad Boudebouz devrait être fortement réduit pour la saison. Il ne devrait arracher quelques matchs à jouer qu’en cas de blessure d’Adil.