OL Mercato : Grégory Coupet tacle Aulas et Rudi Garcia

Désormais entraîneur des gardiens du Dijon FCO, Grégory Coupet a révélé la raison de son départ de l’ OL. Pour l’ancien gardien rhodanien, l’indifférence de Jean-Michel Aulas et le diktat de Rudi Garcia n’étaient pas étrangers à sa décision d’abandonner l’Olympique Lyonnais.

OL : Jean-Michel Aulas indifférent à la situation de Grégory Coupet

Après plusieurs saisons passées à défendre les cages de l’ OL (1997-2008), Grégory Coupet est devenu l’entraîneur des gardiens lyonnais (2018-2020). L’homme de 47 ans a certes quitté Lyon en fin de contrat, mais la façon de faire des dirigeants l'a dérangé. Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, l’ancien portier des Stéphanois a d’abord taclé l’indifférence du président Jean-Michel Aulas. « Je savais que je ne recevrais rien, mais personne n'a été capable de me dire la vérité en face. Ce n'était pas compliqué, pourtant. J'aurais aimé aussi que le président Aulas soit inquiet de ma situation et me demande ce qui se passe. Mais je n'ai pas eu d'appel. Pas plus après, d'ailleurs », a-t-il déploré.

La méthode Rudi Garcia dénoncée

Grégory Coupet a connu les deux derniers entraîneurs de l’ OL, à savoir Sylvinho et Rudi Garcia. Si l’ancien de l’Atlético Madrid se dit très admiratif du coach brésilien, il n’a en revanche pas été tendre sur le comportement de Rudi Garcia. « La relation n'était pas hyper fluide avec Rudi. J'avais mal vécu l'éviction de son prédécesseur Sylvinho, que j'adorais. Il était rigoureux mais, en arrivant, il a cherché à s'adapter à nous. Rudi, lui, a cherché d'entrée à s'imposer sans dialoguer », a confié Grégory Coupet, qui assure être heureux au Dijon FCO, où on « le consulte réellement », et pas « pour faire semblant ». À noter que le contrat de l'ancien dernier rempart de la formation rhodanienne avec le club bourguignon prend fin le 30 juin 2022.