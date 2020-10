OM : Benedetto répond aux critiques, le FC Lorient en danger

Dario Benedetto n’a pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. À quelques heures du déplacement de l’ OM à Lorient, l’attaquant argentin se dit plus que jamais déterminé à reconquérir l’estime des supporters.

OM : Dario Benedetto dans le dur depuis le début de la saison

Dario Benedetto a du mal à la pointe du secteur offensif de l’ OM depuis le début de la saison. Depuis le 28 février dernier, date de son triplé contre le Nîmes Olympique, le buteur marseillais ne se retrouve plus. Cette saison, c’est la panne sèche. Aligné 6 fois en Ligue 1 et 1 fois en Ligue des champions, l’ancien de Boca Juniors n’a pas marqué le moindre but. De quoi susciter des critiques contre le joueur de 30 ans. Des critiques auxquelles André Villas-Boas a répondu avec maladresse en taclant Jonathan David, qui n’est pas inquiété sans avoir toutefois marqué le moindre but avec le LOSC depuis le début de la saison. Si l’entraîneur de l' OM n’a pas été habile dans sa tentative de le défendre, Dario Benedetto a lui-même tenu à rectifier le tir ce samedi.

L’Argentin promet de marquer des buts

Au micro de Téléfoot, l’attaquant de l’ OM a d’abord reconnu être actuellement dans une mauvaise passe. « Comme je l'ai dit précédemment, je sais que je ne marque pas de buts en ce moment », a-t-il déclaré. Mais Dario Benedetto n’est pas homme à baisser les bras devant les difficultés. « Mais je travaille dur afin de pouvoir inverser la tendance lors des prochains matchs », a assuré l’ancien Xeneize. Pour le buteur olympien, il faut vite retrouver le chemins des filets pour continuer à garder l’estime des supporters. « Le fait que les gens m'aient adopté en si peu de temps est une fierté. J'espère continuer en marquant des buts mais je leur promets de travailler dur et de faire au mieux. C'est le minimum pour des gens qui m'ont accueilli en si peu de temps », a déclaré le natif de Berazategui. Une promesse qui sonne comme une menace pour le FC Lorient, adversaire de l’Olympique de Marseille ce samedi (17h) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1…