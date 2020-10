Barça - Real Madrid (1-3) : La terrible gueulante de Koeman

Publié le 24 octobre 2020 à 20:42

Le Barça a été battu par le Real Madrid (1-3), ce samedi à l’occasion du premier Clasico de la saison. Au moment de se prononcer sur la défaite de ses joueurs, Ronald Koeman a dénoncé une utilisation de la VAR uniquement dirigée contre les Barcelonais.

Le Barça s’écroule face au Real Madrid

Après sa brillante victoire en Ligue des champions mardi dernier, le Barça n’a pas pu enchaîner en Liga face au Real Madrid (1-3), ce samedi dans un Camp Nou à huis clos. Ce sont les Madrilènes qui ont ouvert le score du match dès la 5e minute par Valverde, servi sur le côté par Karim Benzema. Trois minutes plus tard, les Barcelonais égalisaient par Ansu Fati sur une passe décisive de Jordi Alba, lui même servi par Lionel Messi. Malgré de timides tentatives de part et d’autre, c’est sur ce score de parité que les deux équipes sont allées à la pause. De retour sur la pelouse, c’est le FC Barcelone qui va pousser pendant une bonne quinzaine de minutes sans toutefois trouver le chemin des filets de Thibaut Courtois.

Le tournant de la rencontre va survenir sur un coup franc anodin du Real Madrid. Dans la bousculade, Sergio Ramos se retrouve par terre dans la surface de réparation des Catalans. Après consultation de la VAR, un penalty est accordé au capitaine madrilène, victime d’un tirage de maillot de la part du défenseur central blaugrana Clément Lenglet. Sergio Ramos va lui-même se rendre justice en transformant le penalty pour redonner l’avantage au Real Madrid (1-2). Entré en cours de jeu, Modric va porter l’estocade aux Barcelonais après un crochet qui a mis Neto hors-circuit pour le score final de 1-3. Le Real Madrid s’est donc relancé après sa défaite de la journée précédente face à Cadix (0-1), alors que le Barça s’est enfoncé, après avoir perdu à Getafe (0-1).

Ronald Koeman tacle la VAR

Interrogé après la rencontre, Ronald Koeman a clairement pointé du doigt un deux poids, deux mesures de la part de la VAR. Selon l’entraîneur néerlandais, l’assistance vidéo est toujours utilisée contre le Barça. « Je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe », a pesté le technicien catalan dans des propos rapportés par RMC Sport. Et Ronald Koeman de conclure : « On ne mérite pas de perdre comme ça. »













Par JOËL