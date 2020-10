RC Lens : Report du match contre Nantes en raison du Covid

Publié le 25 octobre 2020 à 00:30

La Ligue de Football Professionnel vient de décider de reporter le match entre le RC Lens et le FC Nantes, initialement programmé dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Onze joueurs de l’écurie des Sang et Or ont été testés positifs au coronavirus.

RC Lens : le choc contre le FC Nantes reporté à cause du coronavirus

Le retour en force du coronavirus vient de faire un autre dégât. Alors que la 8e journée de Ligue 1, commencée vendredi, devait prendre fin dimanche, un match ne sera pas joué. En effet, le match entre le RC Lens et le FC Nantes, prévu dimanche à 13 heures, a été reporté à une date ultérieure. La Ligue de Football Professionnel a pris cette décision après avoir constaté 11 cas positifs au coronavirus parmi les Lensois. « Après avis de la commission nationale Covid FFF et constatant l'absence certaine de 11 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre le FC Nantes, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matches de la saison 2020-21, décide de reporter le match RC Lens / FC Nantes, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le dimanche 25 octobre à 13h, à une date ultérieure », a annoncé un communiqué de la Ligue ce samedi.

Quelles conséquences pour les Lensois ?

Pour l’instant, les conséquences à long terme de cette contamination sont difficiles à prédire. En revanche, les joueurs contaminés seront mis à l’isolement et devront observer strictement le protocole anti-coronavirus. Quant aux joueurs qui n’ont pas été contaminés, ils passeront de nouveaux tests de dépistage. Mais vu l’ampleur de la contamination, il n’est pas exclu que même les 9e et 10e journées de Ligue 1 du RC Lens soient reportées à leur tour. Dans cette hypothèse, les joueurs de l’entraîneur Franck Haise pourraient manquer de condition physique lors de leur retour à la compétition…













Par JOËL