OM : André Villas-Boas aux anges après la victoire à Lorient

Publié le 25 octobre 2020 à 01:00

L’ OM est allé battre le FC Lorient (1-0), ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1. Sur un ton dithyrambique, André Villas-Boas a salué la prestation collective de l’Olympique de Marseille et a distribué les bons points.

Après sa victoire de la journée précédente contre les Girondins de Bordeaux (3-1), l’ OM a a enchaîné en battant le FC Lorient (1-0) ce samedi. L’unique but de la rencontre a été marqué de la tête par Leonardo Balerdi sur un coup franc de Florian Thauvin. André Villas-Boas a reconnu le caractère chanceux du but du défenseur central argentin. Mais l’entraîneur marseillais n'a pas retenu sa satisfaction concernant la prestation collective de ses joueurs sur la pelouse du FC Lorient. « C'est un très bon match de notre part. Je suis très content. […] C'est une victoire totalement méritée », s’est réjoui le technicien portugais en conférence de presse avant de féliciter l’équipe « parce que les joueurs ont été exceptionnels » et qu’ « ils ont très bien joué, comme une équipe, sur les aspects défensif et offensif ». Le coach olympien a également estimé que le 4-4-2 losange avait « très bien fonctionné ».

Le Portugais distribue les bons points

Commentant les performances individuelles, le stratège de l’ OM s’est dit séduit par le « très bon match » de Leonardo Balerdi, appelé à être « un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe dans les prochaines années ». Présent dans le onze de départ, Pape Gueye a également « très bien joué ». Entré en cours de jeu, Morgan Sanson a montré « un très bon état d'esprit ». Dario Benedetto n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et a même manqué l’occasion du 2-0. Mais André Villas-Boas l’a accrédité d’un « match plutôt réussi ». Grâce à cette seconde victoire de suite, l’Olympique de Marseille est provisoirement remonté à la 4e place de Ligue 1. Le technicien portugais espère « continuer à faire des points » pour « calmer un peu » les critiques des journalistes.

La victoire contre le FC Lorient a cependant été laborieuse pour un journaliste qui a demandé au coach phocéen si l’ OM ne pouvait pas rendre une copie plus séduisante. Et André Villas-Boas de répondre, étonné : « Plus séduisante que ça ? Ça va être dur ! Je pense qu'on a très bien joué », avant de conclure : « C'est une très grosse victoire ». Il faudra confirmer lors de la réception de Manchester City, mardi à l’occasion de la 2e journée des matchs de poules de la Ligue des champions…













Par JOËL