FC Nantes : Les mauvaises nouvelles s'enchaînent après Lens

Publié le 25 octobre 2020 à 07:00

Initialement prévue ce dimanche, la rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens a été reportée. Samedi soir, le FCN a annoncé une autre mauvaise nouvelle.

Le FC Nantes encore victime de la Covid-19

Le FC Nantes ne jouera plus contre le RC Lens ce dimanche. Le match initialement programmé entre les Lensois et les Canaris a été reporté sine die en raison du coronavirus. L’effectif de Franck Haise est lourdement affecté par la nouvelle vague de Covid-19 qui secoue le pays. Au total, ce sont 11 joueurs du club artésien qui seraient infectés. Comme le club de l’Artois, le FCN n’est pas épargné par la maladie de l’heure. Après le report du match contre Lens, Nantes a confirmé un nouveau cas positif dans ses rangs. Il s’agit du défenseur central Andrei Girotto. Dans son communiqué, le club des bords de l’Erdre a précisé que le Brésilien de 28 ans « se porte bien et a été placé à l’isolement ».

La saison du FCN minée par la Covid-19 ?

Outre Andrei Girotto, deux autres joueurs du FC Nantes sont actuellement positifs à la Covid-19. Il s’agit de l’attaquant sénégalais Kalifa Coulibaly et du latéral brésilien Fabio. Suite au report de son match contre Lens, le FCN n’aura pas l’occasion d’enchaîner avec une deuxième victoire de rang en championnat. Les Canaris avaient renoué avec le succès contre le Stade brestois lors de la dernière journée (3-1). Alors que Nantes enregistre des nouveaux cas, il avait déjà vu sa préparation estivale et son début de saison compromis à cause de la Covid-19. Christian Gourcuff avait entamé la saison avec un groupe amoindri. De nouveau à l’arrêt, les Canaris ne pointent qu’à la 15e place de Ligue 1 après 7 matchs joués.













Par Ange A.