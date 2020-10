Stade rennais : LdC, bonne nouvelle pour le SRFC avant Séville

Publié le 25 octobre 2020 à 07:30

Le Stade rennais n’a pas fait le plein de confiance avant de se rendre sur la pelouse du FC Séville. N’empêche que le SRFC a des chances de ramener un résultat de Sanchez Pizjuan comme l’atteste la dernière prestation des Andalous en Liga.

Un coup à jouer pour le Stade rennais contre le FC Séville ?

Vendredi, le Stade rennais a concédé sa première défaite de la saison. Opposé au SCO Angers au Roazhon Park, le SRFC s’est incliné (1-2) après avoir pourtant ouvert le score. Avec cette contreperformance, Rennes a enchaîné un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues. Rien de rassurant pour les hommes de Julien Stéphan avant leur prochaine sortie européenne. Mercredi, le club breton se déplace sur la pelouse du FC Séville pour la 2e journée de la Ligue des champions. Au vu des dernières performances des Rojiblancos, Rennes peut espérer ramener un bon résultat de l’Andalousie.

Le FC Séville prenable pour le SRFC ?

Comme le Stade rennais vendredi, le FC Séville s’est incliné (0-1) à domicile samedi contre Eibar. Les hommes de Julen Lopetegui restent surtout sur une série de 4 matchs sans victoire, dont deux défaites en Liga. Avec les récents résultats des Andalous, on peut dire que Rennes a un coup à jouer contre Séville. Les Rouge et noir auront d’autant plus de chances que le match se jouera à huis clos. Les poulains de Julien Stéphan n’auront pas à se frotter au public sévillan réputé bouillant. Dans ce contexte, il appartient au coach du SRFC de trouver la parade pour faire mieux que lors de la dernière journée en C1. Rennes avait été accroché par le FK Krasnodar au Roazhon Park (1-1).













Par Ange A.