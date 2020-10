LOSC Mercato : Galtier envoie une pique à Jonathan David

Publié le 25 octobre 2020 à 11:15

Recruté lors du mercato estival pour renforcer l’attaque du LOSC, Jonathan David ne parvient pas encore à se montrer à son avantage depuis le début de la saison. Pour Christophe Galtier, le buteur canadien aura le temps de s’adapter au système de jeu de Lille OSC. En revanche, l'entraîneur lillois comprend l’impatience des supporters envers l’ancien attaquant de La Gantoise.

Jonathan David dans le dur avec le LOSC

Brillant avec La Gantoise la saison dernière, Jonathan David avait tapé dans l'œil des recruteurs du LOSC. Après plusieurs semaines de négociations serrées, Luis Campos est parvenu à signer le jeune Canadien pour combler le départ de Victor Osimhen au SSC Naples cet été. Mais le défi paraît trop grand pour l’ancien de l’écurie belge. En effet, au contraire de Victor Osimhen qui enfilait les buts au point de compter parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, Jonathan David n’a pas encore marqué le moindre but depuis son arrivée. Mais selon Christophe Galtier, il a tout le temps de s’adapter au système de jeu du LOSC, vu son contrat longue durée (juin 2025). « Qu'il comprenne qu'il n'est pas venu ici pour deux ou trois mois. Ce qu'il s'est passé avec Victor Osimhen l'an passé, c'est très rare », a expliqué le coach des Dogues en conférence de presse.

Christophe Galtier comprend l’impatience des supporters

Les supporters n’entendent pas forcément les choses de cette oreille. Séduits par Victor Osimhen qui s’est imposé en une seule saison, les fans du LOSC rêvent de la même prouesse pour Jonathan David acheté plus cher (31,5 millions d'euros) que le Nigérian. Et Christophe Galtier, qui comprend l’impatience des supporters, reconnaît qu’ « il y a un regard de l'extérieur qui peut être logique au vu de l'investissement et la réussite de Victor la saison dernière ». De façon très subtile, l'entraîneur lillois fait comprendre à son joueur qu'il doit effectivement repondre rapidement aux attentes.













Par JOËL