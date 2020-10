OM : LdC, Villas-Boas et Payet violemment pris à partie

Publié le 25 octobre 2020 à 12:15

De retour en Ligue des champions après 7 ans d’absence, l’ OM a été battu sur la pelouse de l’Olympiakos (0-1). Daniel Riolo ne comprend rien à cette défaite pour laquelle il pointe du doigt André Villas-Boas et Dimitri Payet.

Daniel Riolo déçu de la défaite de l’ OM au Pirée

Le grand retour de l’ OM en Ligue des champions a mal commencé. Les Marseillais ont été défaits sur la pelouse de l’Olympiakos. Une défaite que Daniel Riolo a du mal à accepter. Le journaliste de RMC Sport estime que « l’OM devait au moins faire match nul ». Mais le célèbre confrère est conscient que c’est toujours compliqué de s’attaquer à l’écurie phocéenne et il dénonce « un amour aveugle qui conduit à dire les pires âneries quand on parle de l’OM ». Et pourtant, la réalité, c’est que « sept ans après, le retour en Ligue des champions s’est soldé par une prestation pitoyable », constate Daniel Riolo.

André Villas-Boas et Dimitri Payet fautifs

Daniel Riolo ne s’est pas contenté d’exprimer sa déception pour la défaite de l’ OM en Grèce. Il a également désigné les coupables de cette défaite. Selon le journaliste, c’est d’abord l’entraîneur André Villas-Boas. Le confrère assure ne rien comprendre à « l’idée de jeu que veut mettre en place André Villas-Boas ». Le journaliste a ensuite taclé Dimitri Payet, leader technique de l’ OM, alors qu’il n’est plus à son meilleur niveau. « Si ça doit reposer sur Payet, le meneur technique de cette équipe, alors il va falloir penser à autre chose. Payet n’a, en effet, plus l’allure d’un joueur de haut niveau », a estimé Daniel Riolo. Enfin, le confrère a aimé la prestation de Mathieu Valbuena, un joueur qui devrait servir d’exemple à Dimitri Payet. « Face à lui, il y avait Valbuena, 36 ans, viré de la L1. Il lui a filé une leçon de foot de haut niveau gratos ! », a déclaré le journaliste de la radio sportive. L'Olympique de Marseille recevra prochainement Manchester City...













Par JOËL