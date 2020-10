OL : Rayan Cherki ambitionne de toucher les étoiles

Publié le 25 octobre 2020 à 13:44

Invité à l’émission Téléfoot ce dimanche, Rayan Cherki, pépite de l' OL, a dévoilé ses ambitions personnelles et collectives. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le minot de l’Olympique Lyonnais n’a pas du tout froid aux yeux.

OL : Rayan Cherki vise haut

Pur produit de l’ OL, Rayan Cherki est en train de se tailler une place dans l’effectif de Rudi Garcia. Cette saison, le minot de 17 ans a déjà été aligné 6 fois en Ligue 1. Mais cette statistique est très insignifiante par rapport à ce qu’il vise à titre personnel et collectif. « Certes, je suis un joueur pro mais il faut toujours viser plus haut. Il n'y a pas de barrière je crois. Il faut aller là où personne n'est allé », a expliqué le jeune milieu offensif. Ce dernier vise tout simplement le Ballon d’Or à titre individuel et la Ligue des champions à titre collectif. « Le Ballon d'Or et la Ligue des Champions avec l' OL ? Bien sûr, c'est dans ma tête au quotidien », a martelé le jeune Lyonnais. Et Rayan Cherki ne croit pas du tout que ses deux ambitions soient démesurées. « D'autant plus qu'on a été jusqu'en demi-finales cet été », a-t-il rappelé avant d’estimer : « Après, je pense qu'il nous manquait ce petit truc. Mais avec les années, ça va le faire je pense. »

Le minot inspiré par Karim Benzema et Nabil Fekir

Pour atteindre ses ambitions, Rayan Cherki veut « s'inspirer des plus grands » joueurs passés par l’ OL, à savoir Karim Benzema et Nabil Fekir. Le prodige rappelle qu’ « ils ont marqué l'histoire du club » et assure vouloir « faire pareil ». Enfin, le jeune Gone a déjà arrêter les grandes lignes de sa carrière, à savoir briller avec l’ Olympique Lyonnais, « entrer définitivement dans l'équipe et marquer l'histoire du football français ». Des propos qui devraient faire plaisir à Rudi Garcia, en quête de joueurs performants et déterminés pour finir sur le podium de Ligue 1…













Par JOËL