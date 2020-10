Stade de Reims : Réveil tonitruant des Rémois, le MHSC écrasé

Publié le 25 octobre 2020 à 22:58

Le Stade de Reims a enfin signé sa première victoire de la saison, et de fort belle manière ! Les Rémois sont allés battre le Montpellier HSC (4-0), ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1.

Le Stade de Reims humilie le Montpellier HSC

Huit journées ! C’est le temps qu’il fallait au Stade de Reims pour signer sa première victoire de la saison 2020-2021. Surprenant 6e de Ligue 1 la saison dernière, le club champenois a toutefois eu du mal à goûter à la victoire en ce début de nouvelle saison. À l’issue de la 7e journée, le club champenois comptait 5 défaites et 2 matchs nuls. Mais ce dimanche après-midi, les hommes de l'entraîneur David Guion se sont révoltés sur la pelouse du Montpellier HSC. Réduits à 9 suite à l’expulsion du capitaine et défenseur central Vitorino Hilton (7’) puis de Damien Le Tallec (42’) pour un violent coup de pied sur Valon Berisha, les Montpelliérains n’ont pas résisté à la rage de vaincre des visiteurs rémois. Boulaye Dia a inscrit un triplé (9e s.p., 13e, 56e s.p) et Nathanaël Mbuku a marqué 1 but (31’).

Quelles retombées pour le club champenois ?

Sur le plan comptable, cette victoire n’apporte rien de décisif au Stade de Reims. Malgré les 3 points engrangés, le club Champenois se classent toujours dans les profondeurs du tableau de Ligue 1 (5 points, 19es). Mais sur le plan mental, c’est une autre histoire. Avec ce premier succès fort éclatant, les joueurs de David Guion savent désormais que leur saison est lancée et qu'il est possible de remonter la pente et de briller comme ils l’avaient fait la saison dernière. Les autres écuries de Ligue 1 sont prévenues, à commencer par le RC Strasbourg, dimanche prochain (15h) lors de la 9e journée de Ligue 1.













Par JOËL