ASSE : Claude Puel tacle ses joueurs après la défaite à Metz

En déplacement sur la pelouse du FC Metz, l’ ASSE a été battue (2-0) dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1. Au moment de commenter cette défaite en conférence de presse, l'entraîneur Claude Puel n’a pas été tendre avec ses joueurs.

L’ ASSE connait un véritable coup d'arrêt ces dernières semaines. Les Stéphanois ont encore été battus par les Messins ce dimanche. Pour Claude Puel, cette défaite est clairement imputable à la prestation très moyenne de ses joueurs. Particulièrement agacé par le premier but des Messins, le stratège ligérien s’est emporté en disant : « Sur le premier but de Metz, le coup franc passe au milieu du mur, c'est difficilement acceptable et ça permet à l'équipe adverse d'être en confiance et à nous d'être fragilisés dès l'entame. On sortait de plusieurs défaites, c'était important de bien commencer le match, et on met un peu tout par terre suite à cette ouverture du score. » L’ancien coach de Leicester City a ensuite reconnu que, malgré ce premier but concédé, l’ ASSE n’a pas essayé de se révolter. Il a avoué que le club ligérien a eu « beaucoup de mal à mettre de l'intensité, de la qualité dans les duels » et a été « sur le reculoir ». La seconde période n’a pas été mieux que la première. Selon l’entraîneur stéphanois, « il n'y avait pas assez de rythme à nouveau ». Et Caude Puel de pester : « C'est une grande déception. »

L'AS Saint-Étienne déjà tourné vers le prochain match

Claude Puel admet que l’ ASSE traverse une passe « difficile en ce moment avec tous les joueurs majeurs » qui sont indisponibles ou qui sont partis. Mais l’ex-technicien niçois ne baisse pas les bras face aux difficultés. « On verra sur qui on peut compter cette semaine et on préparera un match difficile contre Montpellier qui montre beaucoup d'agressivité et de caractère », a-t-il expliqué. L’ancien patron du banc lyonnais attend donc le Montpellier HSC de pied ferme et il invite ses joueurs à être prêts pour le défi. « C'est à nous de redresser tout ça, de redresser la tête. Il n'y a pas de fatalité, il faut regarder devant et avoir le répondant nécessaire lors du prochain match », a-t-il martelé.

Les Montpelliérains, largement battus par les Rémois (0-4) ce dimanche, sont prévenus de la difficulté qui sera la leur à contrarier les Verts.













