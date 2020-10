OL Mercato : Le double jeu de Samuel Umtiti révélé !

Publié le 25 octobre 2020 à 21:42

À la recherche d’un renfort en défense centrale lors du mercato estival, l’ OL avait contacté Samuel Umtiti. Si le joueur du FC Barcelone a accepté de discuter avec les recruteurs de l’Olympique Lyonnais, il avoue qu’il savait d’avance que cela n’aboutirait pas.

Samuel Umtiti approché par l’ OL

L’ OL a visé grand cet été pour renforcer sa défense centrale. Juninho envisageait de signer le retour de Samuel Umtiti, dans le dur au FC Barcelone depuis sa blessure au genou. Les recruteurs lyonnais pouvaient espérer conclure l’affaire, puisque le champion du monde reconnaissait qu’un retour dans son club formateur était possible. « Tout était possible durant ce mercato. Lyon c'est mon club, ma ville, c'est eux qui m'ont offert la possibilité d'être vu en Europe par des clubs comme Barcelone, ou par l'équipe de France », a expliqué le défenseur central barcelonais sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche. Le joueur de 26 ans indique même que l’ OL avait engagé « des discussions rapides, mais jamais quelque chose de concret ».

Quelles chances pour les recruteurs rhodaniens ?

Les recruteurs de l’ OL ne se doutaient pas qu’ils avaient peu de chances de signer le retour de l’international français. En effet, Samuel Umtiti souhaitait être « opérationnel pour parler avec un club ». L’ancien Gone souffre en effet d’une blessure au genou et aurait refusé de se faire opérer dans le but de participer à la compétition mondiale. Même après la coupe du monde, le défenseur catalan ne semble toujours pas chaud pour passer sur la table d'opération... Mais la grosse révélation, c’est que, alors que les Rhodaniens espéraient conclure le dossier, Samuel Umtiti n’avait aucune intention de quitter le FC Barcelone. « Pour être honnête, Barcelone c'est Barcelone. Je ne me voyais pas en partir, et encore moins comme ça », a-t-il avoué. Reste qu’en s’accrochant au club catalan, le Français semble parti pour une saison compliquée dans un effectif où Ronald Koeman ne le tient pas pour un élément clé…













