ASSE : Grosse inquiétude pour une recrue estivale après Metz

Publié le 26 octobre 2020 à 00:00

L’ ASSE a encore perdu en championnat dimanche contre le FC Metz (2-0). La défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne. Panagiotis Retsos est sorti sur blessure contre les Messins.

Panagiotis Retsos touché lors de Metz - ASSE

L’AS Saint-Étienne n’y arrive plus en championnat. Dimanche, l’ ASSE s’est de nouveau incliné (2-0) contre le FC Metz lors de la 8e journée de Ligue 1. Défaits à Saint-Symphorien, les Stéphanois restent désormais sur 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites consécutives. Le revers contre les Grenats, n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour Claude Puel. Le coach de Saint-Étienne a perdu Panagiotis Retsos sur blessure contre Metz. Le défenseur grec, prêté avec option d’achat par le Bayer Leverkusen, a quitté les Verts sur blessure en début de deuxième mi-temps. Le défenseur central semble touché aux adducteurs. Il a laissé sa place à Marvin Tshibuabua.

Un nouveau coup dur en vue pour Saint-Étienne ?

Des examens complémentaires permettront d’en savoir plus sur la situation de Panagiotis Retsos. Une blessure du défenseur grec constituerait un nouveau coup pour l’ ASSE. L’AS Saint-Étienne doit déjà composer avec une infirmerie pleine et les blessures de plusieurs défenseurs. Mathieu Debuchy, Miguel Trauco, Yvann Maçon et Gabriel Silva sont actuellement indisponibles chez les Verts. En attendant le bilan de Retsos, Claude Puel pourra compter sur Timothée Kolodziejczak lors de la prochaine sortie. Le défenseur central purgeait son dernier match de suspension contre Metz. Il sera de retour contre Montpellier lors de la 9e journée.













Par Ange A.