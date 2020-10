OL 4-1 AS Monaco : Les Lyonnais s'enfilent un monaco

Publié le 26 octobre 2020 à 00:30

L'OL s'est largement imposé face à l'AS Monaco en clôture de la huitième journée de Ligue 1, malgré la domination monégasque de bout en bout.

L'AS Monaco punie en contre

Les Monégasques, qui sortent d'un match nul contre le MHSC malgré l'intégralité de la rencontre disputée en supériorité numérique, démarrent le match très fort et prennent les initiatives. Mais se fait punir par un OL létal en contre. Lancé par Kadewere, Houssem Aouar remise pour Memphis Depay, qui, seul au point de penalty, ajuste Lecomte du pied droit (1-0, 12'). Peu après la demi-heure de jeu, le capitaine lyonnais sert parfaitement Kadewere. Le Zimbabwéen centre en retrait pour Toko Ekambi, qui place son ballon sous Lecomte malgré un contrôle raté (2-0, 34'). Quelques minutes plus tard, encore astucieusement servi par Memphis, Toko Ekambi subit la faute dans la surface de Sidibé, Houssem Aouar transforme le penalty (3-0, 41'). Enfin, juste avant la mi-temps, Karl Toko Ekambi profite de l'incompréhension monégasque pour s'offrir un doublé et porter la marque à 4-0 (44').

Score large pour l'OL malgré un match subi

Le score est très lourd pour Monaco, qui affiche 67 % de possession à la fin du match, deux fois plus de passes que son adversaire et 18 tirs à 15. Sur l'un d'eux, Wissam Ben Yedder réduit la marque en seconde période, un penalty converti suite à une faute de Diomandé (4-1, 48'). Les changements lyonnais ne changent pas grand chose à la physionomie du match, Monaco domine mais ne se montre pas réellement dangereux. Le score aurait pu encore être plus sévère si Lecomte ne s'était pas imposé face à Dembélé, ou si l'attaquant français n'avait pas été signalé hors-jeu sur son premier but de la saison. En fin de match, Melvin Bard a reçu un carton rouge, très sévère, pour un pied haut sur Aguilar.

L'Olympique Lyonnais, avec cette large victoire, remonte vers les places de tête et se classe sixième, tandis que l'ASM descend à la douzième place.

Les notes d'OL-Monaco

Olympique Lyonnais (5,9) : Lopes 7 - Dubois 5 (puis De Sciglio 81'), Marcelo 6, Diomandé 6, Cornet 5 (puis Bard 81') - Mendes 5, Paqueta 4 (puis Dembélé 64'), Aouar 6 (puis Caqueret 57') - Kadewere 6 (puis Guimarães 81'), Memphis 7, Toko Ekambi 8.

AS Monaco (4,6) : Lecomte 3 - Sidibé 4 (puis Caio 46' : 5), Disasi 3, Badiashile 5, Aguilar 4 - Tchouameni 5 (puis Diop 78'), Florentino 4 (puis Fabregas 46' : 6), Fofana 4 - Jovetic 6 (puis Matsima 46' : 5), Ben Yedder 5, Martins 5 (puis Volland 78').













Par Clément