Dijon FCO Mercato : Romain Amalfitano quitte le DFCO (Off.)

Publié le 26 octobre 2020 à 01:00

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Romain Amalfitano du Dijon FCO a été officialisé dimanche. Le milieu de terrain va poursuivre sa carrière du côté d’Al Faisaly en Arabie saoudite.

Entamée en 2013, l’histoire entre Romain Amalfitano et le Dijon FCO a pris fin dimanche. En fin de contrat, le milieu de terrain a décidé de partir du DFCO. Il s’est engagé avec les Saoudiens d’Al Faisaly. Selon le communiqué publié par la formation saoudienne, le joueur de 31 ans a signé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Romain Amalfitano avait rejoint Dijon il y a sept ans dans le cadre d’un prêt. Il a définitivement quitté Newcastle United pour le club bourguignon en 2014. À Al Faisaly, le milieu va retrouver une vieille connaissance. Il sera de nouveau le coéquipier de Julio Tavares en Arabie saoudite. Le Cap-verdien a quitté les Rouges cet été pour s’engager avec la formation saoudienne.

Le DFCO en pleine mue ?

Romain Amalfitano a connu la promotion avec le Dijon FCO en 2016. Blessé, le milieu de terrain n’a disputé que deux matchs cette saison avec le DFCO. Avec son départ, on peut dire qu’une page se tourne à Dijon. Comme Tavares, il était l’un des rares joueurs à avoir participé à la remontée du club en Ligue 1. Jordan Marié et Frédéric Sammaritano sont les derniers rescapés de ce retour dans l’élite. Avec les départs de certains cadres, le club bourguignon réalise une mauvaise entame de la saison. Dijon est l’actuelle lanterne rouge du championnat. Les hommes de Stéphane Jobard enregistrent deux nuls et six défaites en Ligue 1 après 8 journées.













Par Ange A.