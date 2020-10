OM : Dario Benedetto cash sur les difficultés de Marseille

Publié le 26 octobre 2020 à 04:00

Muet depuis la reprise du championnat, Dario Benedetto s’est exprimé sur le début de saison poussif de l’ OM. Pour l’attaquant argentin, l’Olympique de Marseille n’est pas au même niveau que la saison dernière.

Le constat de Benedetto sur le début de saison de l’ OM

Samedi, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième succès de rang sur la pelouse du FC Lorient (0-1). Une victoire qui fait quelque peu oublier les dernières semaines compliquées du club phocéen. Les hommes d’André Villas-Boas restaient sur quatre matchs sans victoire avant d’entamer sa nouvelle série de succès. Si Marseille reprend goût à la victoire, Dario Benedetto estime que le club est encore loin de son niveau de la saison dernière. « Je pense qu'il faut être un peu réaliste. On ne joue pas come la saison passée […] On travaille dur pour retrouver cet OM qui se crée plus d'occasions, qui joue vers l'avant et marque des buts », a confié l’Argentin interrogé par Téléfoot.

Fin de série pour Benedetto contre City ?

Contre Lorient, Dario Benedetto n’a toujours pas réussi à faire trembler les filets. L’avant-centre de l’ OM en est déjà à huit matchs toutes compétitions confondues sans le moindre but. Malgré cette disette, l’Argentin peut compter sur André Villas-Boas. Le coach marseillais avait d’ailleurs exprimé son agacement par rapport aux critiques vis-à-vis de son poulain. Ce dernier aura une nouvelle chance d’ouvrir son compteur mardi. « Je vais inverser la tendance, rester fort, continuer à travailler et à la fin, le ballon finira par rentrer et tout changer », a promis l’attaquant. Marseille reçoit Manchester City pour la 2e journée de la Ligue des champions. Les Marseillais restent sur une défaite contre l’Olympiakos (1-0). Les Cityzens ont dominé le FC Porto (3-1) pour leur entrée en matière.













Par Ange A.