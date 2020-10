ASSE : Claude Puel optimiste pour cette signature estivale

Publié le 26 octobre 2020 à 07:00

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Claude Puel. Défait (2-0) par le FC Metz dimanche, l’AS Saint-Étienne a également perdu Panagiotis Retsos sur blessure. Le coach stéphanois espère que sa recrue ne souffre de rien de grave.

Claude Puel optimiste pour Panagiotis Retsos

L’ASSE est à la peine en championnat. Dimanche, l’AS Saint-Étienne a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse du FC Metz. Les Verts se sont inclinés (2-0) contre les Grenats. Le club du Forez a également perdu un joueur sur blessure lors de cette rencontre. Panagiotis Retsos a quitté ses coéquipiers à la 48e minute de jeu. Le défenseur grec semble touché aux adducteurs. Après la rencontre, Claude Puel s’est livré sur la condition physique du défenseur grec arrivé cet été. « Il a enchainé trois gros matchs, deux avec nous et un avec la sélection grecque Espoirs, alors qu’il avait peu joué ces derniers mois. On ne sait pas encore de quoi il souffre. Il passera des examens en début de semaine J’espère que c’est simplement de la fatigue », a déclaré le coach de Saint-Étienne en conférence de presse.

L’ASSE de nouveau affaibli contre Montpellier ?

En attendant les résultats de Panagiotis Retsos, il faut dire que la défense de l’ASSE est actuellement décimée. Harold Moukoudi positif à la Covid-19, c’est avec un groupe amoindri que Claude Puel s’est rendu en Moselle. Pour ce déplacement, le coach des Verts était également privé de Mathieu Debuchy, Miguel Trauco, Yvann Maçon et Gabriel Silva, encore à l’infirmerie. Lors de la prochaine journée contre le Montpellier Hérault, l’entraîneur stéphanois va enregistrer le retour de Timothée Kolodziejczak. Le défenseur central a fini de purger ses deux matchs de suspension contre Metz.













Par Ange A.