Barça Mercato : Un plan B à 25 M€ pour remplacer Depay ?

Publié le 26 octobre 2020 à 07:30

Annoncé au Barça cet été, Memphis Depay n’avait pas finalement quitté l’Olympique lyonnais. À défaut de signer l’attaquant de l’OL dans les prochains mois, le FC Barcelone pourrait accueillir un autre jeune néerlandais.

Le Barça sur une pépite néerlandaise

Le FC Barcelone a perdu un buteur prolifique cet été. Suite à l’arrivée de Ronald Koeman, Luis Suarez a quitté le Barça pour l’Atlético Madrid. À la recherche d’un nouvel attaquant, le technicien néerlandais avait coché le nom de Memphis Depay. Mais son jeune compatriote n’a pas rejoint la Catalogne suite à une décision des autorités espagnoles. Pour autant, le nouvel entraîneur des Blaugranas rêve toujours de voir une pépite hollandaise le rejoindre. Après le transfert avorté de Depay, c’est du côté des Pays-Bas que le club catalan pourrait recruter. Sportmediaset révèle en effet que Donyell Malen est sur les tablettes du FC Barcelone. Âgé de 21 ans, l’avant-centre évolue actuellement au PSV Eindhoven.

La piste Depay déjà écartée à Barcelone ?

Le jeune international néerlandais réalise un début de saison canon avec son club. Donyell Malen compte déjà 5 buts et 2 passes décisives cette saison avec le PSV. Ses performances ne laissent pas le Barça indifférent. Le club catalan devra dépenser plus s’il souhaite recruter cette autre pépite. Contrairement à Memphis Depay (en fin de contrat), le joueur du PSV est encore lié à son club jusqu’en 2023. L’attaquant de l’OL ayant indiqué qu’il ne fera plus d’un transfert à Barcelone sa priorité, les Blaugranas ont commencé à explorer d’autres pistes. S’agissant de Malen, sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Des intérêts d’autres écuries européennes comme la Juventus de Turin et Arsenal sont également évoqués.













Par Ange A.