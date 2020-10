Leeds United : Bielsa sans pitié pour un ancien du SRFC

Publié le 26 octobre 2020 à 08:00

Raphinha a vu un de ses vœux exaucé cet été en quittant le SRFC pour Leeds United. Mais l’aventure du Brésilien en Premier League semble mal embarquée.

Parti du SRFC, Raphinha dans le dur à Leeds United

Arrivé du Sporting Lisbonne il y a un an, Raphinha a fait le choix de partir du Stade rennais cet été. Le joueur de 23 ans va découvrir la Premier League cette saison avec le promu Leeds United. Le SRFC a empoché 18 millions d’euros suite à la vente de l’attaquant brésilien. Seulement, les débuts de l’ancien rennais en Angleterre ne se passent pas comme il l’aurait souhaité. Il peine à s’imposer dans le collectif de Marcelo Bielsa. L’ailier auriverde n’a disputé que 15 minutes en deux matchs avec Leeds. Dimanche, il a été convoqué pour un match avec la réserve du promu contre Norwich City. Il a tout même inscrit un but lors de cette rencontre.

Des regrets pour Raphinha ?

Désireux de rejoindre la Premier League, Raphinha n’a pas hésité à quitter le SRFC lorsque l’offre de Leeds s’est présentée. L’attaquant brésilien n’aura donc passé qu’une saison au Stade rennais où il disposait pourtant d’un temps de jeu considérable. Avant son départ, le Brésilien avait déjà disputé les six premières journées de Ligue 1. Il a notamment pris part à 5 d’entre elles comme titulaire. Le natif de Porto Alegre avait même inscrit un but et délivré deux passes décisives avec Rennes. Parti en Angleterre, Raphinha devrait se contenter d’un maigre temps de jeu pour sa première année. De quoi nourrir quelques regrets pour ce joueur prometteur.













Par Ange A.